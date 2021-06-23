雲林湖山水庫滿水位 預估自然溢流3天

中央社 / 雲林縣23日電

雲縣湖山水庫今天中午達到滿水位，下午開始溢流洩洪，湖山水庫管理中心表示，將以每秒釋放5到10公噸的水量，盡量保持滿水位狀態，預估自然溢流3天，請下游居民提高警覺。

湖山水庫今年5月30日水位降到今年最低點189公尺、蓄水率僅29%，6月起接連梅雨鋒面夾帶豐沛雨量，湖山水庫水位漸漸回升，直到今天中午達到滿水位，水位高211.5公尺，蓄水量為5087萬公噸。

湖山水庫管理中心主任李炎任今天接受媒體訪問時提到，湖山水庫滿水位後，透過馬蹄型式的溢流口，讓蓄水自然溢流進入洩洪道。

李炎任表示，雖然滿庫洩洪，但只會調節性的釋放蓄水，每秒溢流水量僅5到10公噸，接近最大洩洪量的2%，盡量保持水庫在滿水位狀態。

李炎任指出，湖山水庫於2019年6月25日首度滿水位，2020年7月9日第2次滿水位，今天是第3度滿水位。

李炎任強調，水情逐漸回穩，但為因應10月枯水期，目前每天供水量維持15.5萬公噸，會視整體水情變化調整。

湖山水庫管理中心今天下午3時啟動自然溢流，請下游地區民眾提高警覺，最好遠離河床以策安全，溢流可能會持續3天。

水庫 梅雨 雨量

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