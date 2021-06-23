與日本平戶市長視訊吃芒果 黃偉哲：城市交流不畏疫情

台南正值芒果產季，市長黃偉哲為了讓日本更認識府城芒果的滋味，今天與平戶市長黑田成彥跨海視訊，黃偉哲在鏡頭前品嘗由平戶市以台南愛文芒果研發的日式點心，平戶市長也大啖台南的芒果農特產，黃偉哲說，城市交流不會因為疫情而中斷。

黃偉哲試吃黑田成彥寄來的多款芒果蛋糕、可麗露等，他表示，感謝平戶市用心研發台南愛文芒果的點心，還飄洋過海寄過來分享，充分感受到平戶市想幫忙台南行銷的心意。此外，也感謝福岡辦事處長陳忠正促成這場別出心裁的視訊，讓台南跟平戶在疫情期間以線上方式行銷彼此的特產美食，城市交流不畏疫情持續深化。

黃偉哲指出，台南愛文芒果正值產季，雖然疫情讓日本朋友無法前來台南品嘗，但仍可透過網路預購或在當地超市購買等方式享用香甜的芒果。