台南市與全聯台南11家門市合作 滿399元免運小黃送到家

台南市府今天宣布再與全聯台南11家門市合作，透過台南便利送平台連結到全聯網站購物，生鮮雜貨消費滿399元享免運費最快1小時送到，民眾下單併單可由計程車協助配送到府服務。

因應疫情影響造成民眾日常採買不便，台南市府建置台南便利送平台，首波先媒合11商圈、14市場加入外送服務，第2波加入賣場外送，繼上周與量販店家樂福合作媒合計程車隊後，今天再宣布與全聯合作。

市長黃偉哲表示，市府推出台南便利送上線迄今，涵蓋商圈、市場、賣場等近800家業者加入，總交易金額已突破430萬元，不僅與市場、商圈媒合外送服務，也與賣場外送服務串接結合，利用線上訂購、外送服務，讓民眾在家就能購買生活所需用品，增進攤商、店家生意，也間接提升計程車運量，紓解計程車因疫情的衝擊，又能減少人流群聚有效防疫，創造三贏局面。