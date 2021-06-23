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台南市與全聯台南11家門市合作 滿399元免運小黃送到家

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市府今天宣布再與全聯台南11家門市合作，透過台南便利送平台連結到全聯網站購物，生鮮雜貨消費滿399元享免運費，由小黃司機最快1小時送到。圖／台南市經發局提供
台南市府今天宣布再與全聯台南11家門市合作，透過台南便利送平台連結到全聯網站購物，生鮮雜貨消費滿399元享免運費，由小黃司機最快1小時送到。圖／台南市經發局提供

台南市府今天宣布再與全聯台南11家門市合作，透過台南便利送平台連結到全聯網站購物，生鮮雜貨消費滿399元享免運費最快1小時送到，民眾下單併單可由計程車協助配送到府服務。

因應疫情影響造成民眾日常採買不便，台南市府建置台南便利送平台，首波先媒合11商圈、14市場加入外送服務，第2波加入賣場外送，繼上周與量販店家樂福合作媒合計程車隊後，今天再宣布與全聯合作。

市長黃偉哲表示，市府推出台南便利送上線迄今，涵蓋商圈、市場、賣場等近800家業者加入，總交易金額已突破430萬元，不僅與市場、商圈媒合外送服務，也與賣場外送服務串接結合，利用線上訂購、外送服務，讓民眾在家就能購買生活所需用品，增進攤商、店家生意，也間接提升計程車運量，紓解計程車因疫情的衝擊，又能減少人流群聚有效防疫，創造三贏局面。

經發局長陳凱凌指出，感謝全聯PX GO小時達與市府攜手合作，只要在全聯線上購物，目前台南有11家門市（台南西和、台南裕忠、台南開元、台南北安、永康中正北、新化忠孝、善化忠孝、新市復興、永康大灣、崇善及歸仁）單筆消費滿399元免運費且提供宅配服務，為避免網購下單購物導致物流大塞車，也媒合台南地區計程車協助物流外送，市政府補助每車50元運費，除了紓解計程車受疫情衝擊，也能分擔線上購物爆量的訂單。

台南市府今天宣布再與全聯台南11家門市合作，透過台南便利送平台連結到全聯網站購物，生鮮雜貨消費滿399元享免運費，由小黃司機最快1小時送到。圖／台南市經發局提供
台南市府今天宣布再與全聯台南11家門市合作，透過台南便利送平台連結到全聯網站購物，生鮮雜貨消費滿399元享免運費，由小黃司機最快1小時送到。圖／台南市經發局提供
台南市府今天宣布再與全聯台南11家門市合作，透過台南便利送平台連結到全聯網站購物，生鮮雜貨消費滿399元享免運費，由小黃司機最快1小時送到。圖／台南市經發局提供
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計程車 疫情

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