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台南與平戶行銷芒果美食交流 首長跨海視訊推廣

中央社 / 台南23日電

台南芒果進入產季，台南市長黃偉哲今天與日本平戶市長黑田成彥跨海視訊互相行銷特產，黑田成彥大啖台南芒果乾，黃偉哲品嘗平戶市以台南芒果研發的日式點心，進行美食外交。

台南市政府加強行銷芒果，盼讓更多日本友人認識台南芒果的甜蜜滋味，下午安排黃偉哲與黑田成彥進行跨海視訊，黃偉哲品嘗平戶市以台南愛文芒果研發的芒果蛋糕、可麗露等甜點，黑田成彥則品嘗台南市政府準備的芒果果乾、酥餅、洋芋片及果汁等農特產品。

黃偉哲表示，台南的愛文芒果正值產季，現場也展示了相關農特產品，雖然受新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，日本朋友無法親自到台南品嘗，但仍可透過網路預購或在當地超市購買等方式享用香甜芒果，也希望黑田成彥等日本友人協助，能讓更多人吃到優質的台南芒果。

台南市政府指出，黑田成彥在視訊中表示，鄭成功的出生地就在平戶市，也因此與台南一直維續交流的緣分，最近雖因疫情關係導致人員相互往來不便，但仍可透過愛文芒果線上試吃增進農產交流，也能夠對兩市的繁榮發展有所助益。

芒果 黃偉哲 日本

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