保護蔬菜運輸業者 雲縣府24日啟動疫苗快打站

雙北批發市場從業人員24日零時起，未持有20日後檢驗陰性證明者不得進場，雲林縣府為往返北農果菜市場高風險族群快篩，明天啟動疫苗快打站，防止疫情擴散。

台北農產運銷公司發生新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）群聚感染事件延燒，疫情指揮中心今天表示，啟動「市場專案」，24日零時起，雙北批發市場從業人員未持有20日後檢驗陰性證明者不得進場。

雲林縣長張麗善今天下午到土庫鎮農會視察快篩站作業，她表示，雲林縣為農業大縣，除了西螺果菜市場以外，全縣20鄉鎮市農會、農業合作社都有人員南北運輸串流，相關從事人員每天進出北農的車輛約1、200輛，預估運輸業者有4、500人。

張麗善說，縣府近日在雲林基督教醫院和土庫鎮成立快篩站，協助他們取得陰性證明，以便進入北部市場交易，保護從業人員和所有可能接觸人員的安全。

張麗善提到，雲林基督教醫院昨天篩檢逾200人，全數陰性，今天預估篩檢300人，同時明後2天在西螺鎮中山國小成立疫苗快打站，讓持有快篩陰性證明的往返北農果菜市場從事人員接種疫苗，降低感染風險。

從事運輸業的黃盟宗指出，自己每週往返北農6次，天天擔心自己身在高風險中，不小心將病毒帶回家感染家人，現在中央啟動「市場專案」，雲林縣府協助業者快篩、施打疫苗，讓他們從業人員可以安心工作。