連日降雨阿里山公路路面遭泥流覆蓋 工程單位迅速搶通

西南氣流和滯留鋒面影響，嘉義縣連日降雨，阿里山公路41.7k今上午邊坡泥流湧現，交通一度中斷，交通部公路總局第五區養護工程處隨即派機具及人員前往，目前狀況均已排除，但仍有幾處維持交通管制，呼籲用路人務必注意行車安全。

阿里山工務段長蔡衛勇表示，今上午8時接獲民眾通報，阿里山公路41.7k路面遭邊坡湧出泥流阻斷窒礙難行，五工處隨即派機具及相關人員前往清除恢復交通，但是中午暴雨驟降，泥流再度傾洩而下，目前狀況均排除恢復通車。

阿里山昨天單日累積雨量98毫米，近日更累績超過300毫米雨量，蔡衛勇研判邊坡含水量過多，才造成邊坡泥流傾瀉，工務段也繃緊神經，準備機具隨時待命，慎防災難發生。

目前阿里山公路76至79K因明隧道施工設有三處紅綠燈管制站，69K處則因日前阿里山大火，邊坡正進行維護作業，設有管制哨整點放行，五工處呼籲民上上下山仍須注意路況，慎防落石。