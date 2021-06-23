攝影師傍晚上山誤闖小路 意外捕捉雄偉瀑布讓他超驚豔

近日上西南氣流和滯留鋒面影響，嘉義縣許多地方溪流重現已往生機，職業影師蘇振欽前天傍晚上阿里山，原想至土匪山附近捕捉溪流美景，卻無意間在半山腰發現一處大型瀑布，宛如一條白色巨蟒綿延山谷間，意想不到的收穫也讓他直呼真的是「山窮水盡疑無路，柳暗花明又一村」

蘇振欽在嘉義女中擔任攝影課師，前天聽說阿里山上潺潺溪水湧現，下午五點許準備山上捕捉溪流美景，從觸口天長地久橋沿阿里山公路開車約十分鐘時，突然發現路邊一條小路，標示指引通往土匪山，儘管路面不穩加上天色昏暗，好奇心驅使下他仍將車彎進小路內。

路面相當顛頗，蘇振欽發現路越來越小條，當時天色已暗，心中雖萬般恐懼，但仍秉持著攝影師勇往直前的精神，義無反顧地向前進，正當他心中想說應該沒辦法拍到美景時，巨大瀑布赫然出現眼前，落差高十幾層樓，意外捕獲的雄偉和壯闊也讓他驚艷不已。