快訊

直播／篩3200人僅11陽 柯文哲：北農陽性率不高 僅0.34%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

琴師用漂流木製「琴」俑 背後其實大有故事

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
製琴師黃聖彥用漂流木，花了約一個禮拜時間，製做出獨一無二的「琴」俑，祈禱藝情早日過去。圖／翻攝自臉書粉專「雲嘉南多元培力一家親」
製琴師黃聖彥用漂流木，花了約一個禮拜時間，製做出獨一無二的「琴」俑，祈禱藝情早日過去。圖／翻攝自臉書粉專「雲嘉南多元培力一家親」

嘉義縣大埔鄉和平村致力打造小提琴村，村長吳倚豪希望打造具大埔特色的小提琴博物館，串聯社區關懷食堂，促進偏鄉發展，近日一尊由漂流木手工雕製的秦俑再掀話題，製琴師黃聖彥表示，這尊琴俑除了希望天降甘霖、疫情早日過去，未來也將作打卡景點，讓更多人看到大埔之美。

黃聖彥擔任和平村發展協會製琴課教師多年，近日三級警戒學員無法到堂上課，但黃聖彥每周仍會準時到教室內製作小提琴，閒暇之餘，他便用製琴所剩漂流木製作一個諧音秦俑的「秦俑」。

黃聖彥說，最近疫情、乾旱加上三級警戒，百業蕭條，希望這個秦俑能讓台灣重現生機，疫情早日過去，然而事實上，他跟吳倚豪還有一個更大的夢想，希望打造一個屬於大埔鄉的特色小提琴博物館。

吳倚豪心中一直有個藍圖，「老有所依、幼有所長」，除了老人食堂外，和平村發展協會也建構幼童課後輔導中心，但這些經費光靠縣政府的經費遠遠不夠，吳倚豪希望藉由提琴博物館的建立，搭配社區小旅行串聯鄉內各景點，自籌經費，另方面吸引青年返鄉。

提琴博物館預計設在情人公園內，吳倚豪已承租將園內資訊站，重構和平村也漸漸有了雛型，村內許多外籍配偶及學童，發展幼童關懷據點，除了輔導學童課業，也會帶入修水管或小提琴等課程，讓學童多元發展。

「根留大埔」是吳倚豪的初衷，未來他會繼續開設更多元化的課程，如教外配線上行銷或者在販售社區手工藝品，除了讓更多遊客深入認識大埔，更重要的是和平村在地的居民能增加更多參與及認同。

製琴師黃聖彥用漂流木，花了約一個禮拜時間，製做出獨一無二的「琴」俑，祈禱藝情早日過去。圖／翻攝自臉書粉專「雲嘉南多元培力一家親」
製琴師黃聖彥用漂流木，花了約一個禮拜時間，製做出獨一無二的「琴」俑，祈禱藝情早日過去。圖／翻攝自臉書粉專「雲嘉南多元培力一家親」
嘉義縣大埔鄉和平村預計建設中央廚房，提供村民穩定的餐點，預計七月完工。圖／吳倚豪提供
嘉義縣大埔鄉和平村預計建設中央廚房，提供村民穩定的餐點，預計七月完工。圖／吳倚豪提供

大埔 博物館 疫情

延伸閱讀

遏阻亂象 竹南12個停車場納入道路範圍7月起取締違規

屏東／大埔財大腸香腸 沙茶醬和酸菜搭配吃法最獨家

不怕確診足跡照常聚賭 彰化查獲7人最高可罰210萬

越域引水建功！南化水庫進帳870萬噸水比曾文水庫還多

相關新聞

安南區通往南科重要路段 梅雨侵襲出現3公尺寬大坑洞

台南安南區長和路一段2巷為通往南科的重要道路，受到梅雨連日侵襲，路基崩塌，道路出現約3公尺寬大坑洞，南市工務局接獲消息，...

攝影師傍晚上山誤闖小路 意外捕捉雄偉瀑布讓他超驚豔

近日上西南氣流和滯留鋒面影響，嘉義縣許多地方溪流重現已往生機，職業影師蘇振欽前天傍晚上阿里山，原想至土匪山附近捕捉溪流美...

滿足賽事、生活需求！台南和順轉運站動土 2023年啟用

台南市安南區長期缺乏公車的核心節點，市府耗資1.2億元在歷史博物館及亞太棒球訓練中心特區規畫「和順轉運站」，今天舉行動土...

台南農產運銷佳里等5大市場人員打疫苗 確保交易安全

台南農產運銷公司轄下有麻豆、佳里、新化、玉井及左鎮5座市場，共有市場供應人513人及員工63人，今天起由麻豆及佳里率先接...

旅行社疫情下生意歸零 業者轉戰手搖飲突破求生

新冠肺炎疫情重創旅行、餐飲等服務業，嘉義就有旅行業者對未來前景未卜，而選擇另加盟手搖飲料店，一方面能留住員工，另也希望能...

日人無法申請紓困 黃偉哲：將反映中央避免成紓困孤兒

日本人奧西克彥在台南經營留學代辦公司，疫情期間收入少了一半以上，雖然他擁有永久居留證，但因不具本國籍身分，所以無法申請紓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。