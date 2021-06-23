琴師用漂流木製「琴」俑 背後其實大有故事

嘉義縣大埔鄉和平村致力打造小提琴村，村長吳倚豪希望打造具大埔特色的小提琴博物館，串聯社區關懷食堂，促進偏鄉發展，近日一尊由漂流木手工雕製的秦俑再掀話題，製琴師黃聖彥表示，這尊琴俑除了希望天降甘霖、疫情早日過去，未來也將作打卡景點，讓更多人看到大埔之美。

黃聖彥擔任和平村發展協會製琴課教師多年，近日三級警戒學員無法到堂上課，但黃聖彥每周仍會準時到教室內製作小提琴，閒暇之餘，他便用製琴所剩漂流木製作一個諧音秦俑的「秦俑」。

黃聖彥說，最近疫情、乾旱加上三級警戒，百業蕭條，希望這個秦俑能讓台灣重現生機，疫情早日過去，然而事實上，他跟吳倚豪還有一個更大的夢想，希望打造一個屬於大埔鄉的特色小提琴博物館。

吳倚豪心中一直有個藍圖，「老有所依、幼有所長」，除了老人食堂外，和平村發展協會也建構幼童課後輔導中心，但這些經費光靠縣政府的經費遠遠不夠，吳倚豪希望藉由提琴博物館的建立，搭配社區小旅行串聯鄉內各景點，自籌經費，另方面吸引青年返鄉。

提琴博物館預計設在情人公園內，吳倚豪已承租將園內資訊站，重構和平村也漸漸有了雛型，村內許多外籍配偶及學童，發展幼童關懷據點，除了輔導學童課業，也會帶入修水管或小提琴等課程，讓學童多元發展。