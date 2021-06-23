台南和順轉運站動土開工 預定111年底完工

規劃於台南市安南區國立台灣歷史博物館及亞太棒球訓練中心特區的和順轉運站，今天動土開工，斥資約新台幣1億2000萬元，預定民國111年底完工。

台南市政府交通局今天指出，台南市安南區和順轉運站斥資1億2000萬元，其中中央補助約6500萬元，以提供市區公車停靠及規劃商業空間，同時預留未來銜接先進運輸系統的彈性空間。

交通局長王銘德表示，和順轉運站基地位於安南區長和路，臨近台灣歷史博物館、亞太棒球訓練中心及新興住宅區，公共運輸需求日增。

王銘德說，安南區長期缺乏公車核心節點，和順轉運站除現有18路、20路等公車路線，未來也將規劃周邊路網，連絡安南醫院、台江文化中心、鹽行、安順、和順等重要節點，且配合棒球訓練、賽事需求，提供賽季期間轉乘接駁服務，打造地區型交通中心。

此外，和順轉運站還有多元機能觀念的展現及規劃，在近1公頃用地範圍內，打造地上3層鋼構與鋼筋混凝土造的複合型建築，並參考「安南十六寮」的在地意象設計建築本體獨特造型語彙，內部約有170坪商業空間，提供附近景點消費飲食需求，且規劃機車78席及汽車38席的停車格。

台南市政府公共運輸處長吳俁之表示，和順轉運站工程工期是490個日曆天，預定111年11月完工，112年啟用後，將可滿足生活、觀光、賽事等公共交通需求，附設商業空間更可帶動周邊發展。