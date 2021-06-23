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滿足賽事、生活需求！台南和順轉運站動土 2023年啟用

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市政府在歷史博物館及亞太棒球訓練中心特區規畫興建的「和順轉運站」，今舉行動土儀式，預計2023年完工。圖／台南市交通局提供
台南市政府在歷史博物館及亞太棒球訓練中心特區規畫興建的「和順轉運站」，今舉行動土儀式，預計2023年完工。圖／台南市交通局提供

台南市安南區長期缺乏公車的核心節點，市府耗資1.2億元在歷史博物館及亞太棒球訓練中心特區規畫「和順轉運站」，今天舉行動土儀式，預計2023年啟用，未來可連結醫院、文化中心及安南區各大社區，滿足生活、觀光、賽事等公共交通需求，打造地區型的交通中心。

交通局長王銘德指出，和順轉運站基地位在安南區長和路，周邊鄰近台灣歷史博物館、亞太棒球訓練中心、新興住宅區，除了現有18路、20路等公車路線，未來也將規畫周邊路網，連絡安南醫院、台江文化中心、鹽行、安順、和順等重要節點。同時，也會配合棒球訓練、賽事需求，提供賽季期間轉乘接駁服務。

王銘德說，和順轉運站耗資1.2億元打造，中央補助逾半約6500萬元，除了提供市區公車停靠，也融入多元機能規畫，在近1公頃的用地範圍內，打造地上3層鋼構與鋼筋混凝土造的複合型建築，內部約有170坪的商業空間，可提供附近景點消費飲食需求，並預留未來銜接先進運輸系統的彈性空間。另外，該轉運站擁有機車停車格78席、汽車38席。

台南市公共運輸處長吳俁之表示，和順轉運站預估2022年11月完工，開工後會同步啟動營運招商，希望可在2023年啟用。

公車 博物館 公共運輸

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