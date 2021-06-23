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自然攝影家張武俊王徵吉 將獲台南卓越市民

中央社 / 台南23日電

台南市自然攝影家張武俊、王徵吉先後獲台南市政會議通過提報為台南市卓越市民，待新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情緩和後，將由台南市長黃偉哲授證。

台南市政府文化局今天指出，79歲的張武俊，擅長利用光線轉換與色溫變化，以體現自然風景中迷人的氣象萬千，捕捉大自然瞬間的色彩，開創色溫攝影之先。

張武俊1981年首獲台灣影展大獎，先後出版「夢幻月世界」、「彩竹的故鄉」等攝影作品集。張武俊的攝影作品緊扣主題的生命脈動，展現出豐富人文氣息與歷史風霜，多件作品被國立台灣藝術教育館、國立台灣美術館、台北市立美術館、高雄市立美術館、台南文化中心、奇美藝術館等典藏。

張武俊2013年將672件攝影創作捐贈給台南市美術館籌備處，突顯出他對家鄉文化傳承無私的厚愛。

被稱為「黑琵先生」的75歲王徵吉，數十年來持續關切拍攝國際保育鳥類黑面琵鷺；他於1992年台南七股發生槍殺黑琵事件時。因採訪認識黑琵習性，毅然辭去記者工作及結束婚紗公司事業，義無反顧投入黑琵保育和推廣。

王徵吉透過鏡頭展現黑琵美麗身影與曼妙舞姿，讓更多人認識欣賞黑面琵鷺，進而愛護保護。王徵吉2008年4月23日首度拍攝到黑琵生蛋的珍貴鏡頭，成為全球首位拍攝到黑琵下蛋的攝影師，相片登上國際，也因這張相片讓世界更認識台灣的黑琵保育。

王徵吉因紀錄黑琵完整生態歷程，曾先後受邀於國內及日本、韓國展覽作品及演講，攝影作品獲獎無數，也曾被選為我國2004年至2008年護照封面。

美術館 黑面琵鷺

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