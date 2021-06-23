聽新聞
test
0:00 / 0:00
安南區通往南科重要路段 梅雨侵襲出現3公尺寬大坑洞
台南安南區長和路一段2巷為通往南科的重要道路，受到梅雨連日侵襲，路基崩塌，道路出現約3公尺寬大坑洞，南市工務局接獲消息，聯絡第六河川局處理，今封路搶修中。六河局表示，初步判斷是因堤後排水系統不佳，積水所造成路面塌陷，將檢測全線堤岸安全。
該坑洞寬約3公尺、深約1公尺，位在安南區長和路一段2巷往南科方向近大洲一號橋處，工務局接獲通報後，員警立即前往該處封鎖道路，並實施交通管制。隨後，工務局人員到場發現，該處有水利署第六河川局的大洲堤防24號水門，由六河局進行搶修。
水利署六河局副局長郭建宏指出，塌陷堤段是位在鹽水溪大洲堤防，為永康區、安南區民眾通往南科上下班的重要道路，一發現受損就立即派員警戒，初步判斷是因為堤後排水系統不佳，積水所造成，今天已請廠商立刻用混凝土回填，並且針對全線堤岸安全做檢測。廠商表示，今天回填後，待混凝土冷卻即可通車。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言