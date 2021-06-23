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安南區通往南科重要路段 梅雨侵襲出現3公尺寬大坑洞

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南安南區長和路一段2巷受到梅雨連日侵襲，路基崩塌，道路出現約3公尺寬大坑洞，廠商今進行搶修。記者鄭維真／翻攝
台南安南區長和路一段2巷受到梅雨連日侵襲，路基崩塌，道路出現約3公尺寬大坑洞，廠商今進行搶修。記者鄭維真／翻攝

台南安南區長和路一段2巷為通往南科的重要道路，受到梅雨連日侵襲，路基崩塌，道路出現約3公尺寬大坑洞，南市工務局接獲消息，聯絡第六河川局處理，今封路搶修中。六河局表示，初步判斷是因堤後排水系統不佳，積水所造成路面塌陷，將檢測全線堤岸安全。

該坑洞寬約3公尺、深約1公尺，位在安南區長和路一段2巷往南科方向近大洲一號橋處，工務局接獲通報後，員警立即前往該處封鎖道路，並實施交通管制。隨後，工務局人員到場發現，該處有水利署第六河川局的大洲堤防24號水門，由六河局進行搶修。

水利署六河局副局長郭建宏指出，塌陷堤段是位在鹽水溪大洲堤防，為永康區、安南區民眾通往南科上下班的重要道路，一發現受損就立即派員警戒，初步判斷是因為堤後排水系統不佳，積水所造成，今天已請廠商立刻用混凝土回填，並且針對全線堤岸安全做檢測。廠商表示，今天回填後，待混凝土冷卻即可通車。

台南安南區長和路一段2巷受到梅雨連日侵襲，路基崩塌，道路出現約3公尺寬大坑洞，廠商今進行搶修。記者鄭維真／翻攝
台南安南區長和路一段2巷受到梅雨連日侵襲，路基崩塌，道路出現約3公尺寬大坑洞，廠商今進行搶修。記者鄭維真／翻攝

南科 水利署 梅雨

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