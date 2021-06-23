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台南農產運銷佳里等5大市場人員打疫苗 確保交易安全

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南農產運銷公司麻豆及佳里市場供應商及市場人員今天開始接種疫苗。圖／台南農產運銷公司提供
台南農產運銷公司麻豆及佳里市場供應商及市場人員今天開始接種疫苗。圖／台南農產運銷公司提供

台南農產運銷公司轄下有麻豆、佳里、新化、玉井及左鎮5座市場，共有市場供應人513人及員工63人，今天起由麻豆及佳里率先接種疫苗，明天再輪新化、玉井及左鎮人員施打，總經理李芳林說，保護供應及員工，避免上演北農群聚事件 。

台南農產運銷公司其中3座麻豆、佳里及玉井市場曾有確診者足跡，幸好市場提前採行實聯制及落實進出人員管制，事件沒有擴大，總經理李芳林之前就希望爭取員工能率先接種疫苗，尤其隨著芒果產季到來，市場交易日益熱絡，進出接觸人員更加頻繁，市場人員也會怕，因此接種情形相當踴躍。

另外北農群聚染疫事件，波及中南部蔬果運銷，台南芒果又剛進入採收期，也不少是送往北農拍賣，是否衝擊到芒果產銷，李芳林說，內銷上許多果農和合作社是送往北農拍賣，傳統市場銷售沒有拉起來，就會影響批發市場，希望北農群聚感染事件能夠趕快解決。

台南市府也召開芒果產銷因應會議，加強宅配行銷，請工商企業團體增加採購；並請農業局向農委會爭取啟動中小果收購加工，以穩定市場價格；另外今年不辦芒果節，6大芒果產區改以線上行銷方式，希望帶動芒果買氣。

玉井區長陳新澈說，今年玉井芒果節取消，農業局補助線上行銷，將找網紅來拍片宣導，主要是鎖定芒果冰行銷，今年少了觀光客，芒果冰又不能內用只能做外帶，店家生意大幅下滑，但只要有保冰，1、2小時帶回家享用是沒有問題的，因應措施要看3級警戒是否會放寬。

台南市農業局表示，6月下旬至7月為台南愛文芒果盛產期，受到新冠肺炎疫情3級警戒影響，台南市國際芒果節被迫停辦，玉井市場等實體市場人員也受到管制，攤販、行口進駐減少與台北果菜批發市場因人員確診影響每日營運量能，因此市府改採線上及網路行銷，讓愛好台南愛文消費者在家也可以順利採購。

農業局已主要產區公所或農會針對在地特色辦理芒果行銷，農業局也提出異於往年的網路媒體行銷提供線上訂購宅配服務，讓民眾宅在家一通電話或一個指令，即可輕鬆購買最新鮮美味的臺南愛文芒果。

今年台南改良種芒果生產面積約6943公頃、產量約9萬1600公噸，較去年增約2成，主要分布在楠西、玉井、南化、官田、大內等地區，即將進入盛產期，今年受氣侯因素影響，小果比例比往年多，但口感品質優於往年。

台南農產運銷公司麻豆及佳里市場供應商及市場人員今天開始接種疫苗。圖／台南農產運銷公司提供
台南農產運銷公司麻豆及佳里市場供應商及市場人員今天開始接種疫苗。圖／台南農產運銷公司提供
台南農產運銷公司麻豆及佳里市場供應商及市場人員今天開始接種疫苗。圖／台南農產運銷公司提供
台南農產運銷公司麻豆及佳里市場供應商及市場人員今天開始接種疫苗。圖／台南農產運銷公司提供
台南農產運銷公司麻豆及佳里市場供應商及市場人員今天開始接種疫苗。圖／台南農產運銷公司提供
台南農產運銷公司麻豆及佳里市場供應商及市場人員今天開始接種疫苗。圖／台南農產運銷公司提供
台南農產運銷公司玉井場芒果旺季交易日趨熱絡，供應商及市場人員率先接種疫苗。圖／台南農產運銷公司提供
台南農產運銷公司玉井場芒果旺季交易日趨熱絡，供應商及市場人員率先接種疫苗。圖／台南農產運銷公司提供

芒果 北農 疫苗

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