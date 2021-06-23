台南農產運銷佳里等5大市場人員打疫苗 確保交易安全

台南農產運銷公司轄下有麻豆、佳里、新化、玉井及左鎮5座市場，共有市場供應人513人及員工63人，今天起由麻豆及佳里率先接種疫苗，明天再輪新化、玉井及左鎮人員施打，總經理李芳林說，保護供應及員工，避免上演北農群聚事件 。

台南農產運銷公司其中3座麻豆、佳里及玉井市場曾有確診者足跡，幸好市場提前採行實聯制及落實進出人員管制，事件沒有擴大，總經理李芳林之前就希望爭取員工能率先接種疫苗，尤其隨著芒果產季到來，市場交易日益熱絡，進出接觸人員更加頻繁，市場人員也會怕，因此接種情形相當踴躍。

另外北農群聚染疫事件，波及中南部蔬果運銷，台南芒果又剛進入採收期，也不少是送往北農拍賣，是否衝擊到芒果產銷，李芳林說，內銷上許多果農和合作社是送往北農拍賣，傳統市場銷售沒有拉起來，就會影響批發市場，希望北農群聚感染事件能夠趕快解決。

台南市府也召開芒果產銷因應會議，加強宅配行銷，請工商企業團體增加採購；並請農業局向農委會爭取啟動中小果收購加工，以穩定市場價格；另外今年不辦芒果節，6大芒果產區改以線上行銷方式，希望帶動芒果買氣。

玉井區長陳新澈說，今年玉井芒果節取消，農業局補助線上行銷，將找網紅來拍片宣導，主要是鎖定芒果冰行銷，今年少了觀光客，芒果冰又不能內用只能做外帶，店家生意大幅下滑，但只要有保冰，1、2小時帶回家享用是沒有問題的，因應措施要看3級警戒是否會放寬。

台南市農業局表示，6月下旬至7月為台南愛文芒果盛產期，受到新冠肺炎疫情3級警戒影響，台南市國際芒果節被迫停辦，玉井市場等實體市場人員也受到管制，攤販、行口進駐減少與台北果菜批發市場因人員確診影響每日營運量能，因此市府改採線上及網路行銷，讓愛好台南愛文消費者在家也可以順利採購。

農業局已主要產區公所或農會針對在地特色辦理芒果行銷，農業局也提出異於往年的網路媒體行銷提供線上訂購宅配服務，讓民眾宅在家一通電話或一個指令，即可輕鬆購買最新鮮美味的臺南愛文芒果。