快訊

【疫情這堂課】寶瓶文化社長朱亞君：疫情讓生命回到基本面，也看到社會醜惡

北農送貨司機自摔送醫確診 發燒吃退燒藥一個多月沒就醫

鋒面持續降雨 台南曾文水庫蓄水將破2億噸

中央社 / 台南23日電

滯留鋒面和西南風影響，台南今天持續降雨，挹注水庫蓄水，南化水庫仍維持滿水位，曾文水庫蓄水率逼近4成，有效蓄水量即將突破2億公噸。

台南今天天色依舊灰暗，雨勢時大時小，中央氣象局資料顯示，台南受到滯留鋒面及西南風影響，各地天氣仍不穩定，多是陰陣雨或雷雨，晨間低溫攝氏24度至26度，高溫28度至30度，市民應留意局部大雨或豪雨。

台南降雨也持續挹注水庫蓄水，水利署南區水資源局最新水情資訊指出，南化水庫自20日下午蓄滿溢流後，截至今天中午，還是處於滿水位狀態，今天集水區12小時累積雨量12.7毫米。

全台最大水庫的曾文水庫，今天集水區12小時累積雨量12.6毫米，有效蓄水量1億9990萬公噸，蓄水率達39.23%。和曾文水庫連通的烏山頭水庫，集水區累積雨量18毫米，有效蓄水量5814萬公噸，蓄水率73.99%。

枯水乾涸逾200天的白河水庫，鋒面降雨後，有效蓄水量已升至1048萬公噸，蓄水率89.34%。

南化水庫 雨量 曾文

延伸閱讀

持續進帳！曾文烏山頭水庫蓄水逾2.5億噸 農業水情好轉

南化水庫加高有譜 8年後完成總蓄水量破億噸

日月潭蓄水率破95% 居民盼雨挹注其他缺水水庫

南化水庫快滿了溢流好可惜？曾文水庫蓄水率卻才2成多

相關新聞

持續進帳！曾文烏山頭水庫蓄水逾2.5億噸 農業水情好轉

持續降雨水庫持續進帳，除南化水庫滿庫溢流外，曾文水庫連日來增加入流量近2500萬公噸，與烏山頭水庫合計蓄水達已達2.55...

旅行社疫情下生意歸零 業者轉戰手搖飲突破求生

新冠肺炎疫情重創旅行、餐飲等服務業，嘉義就有旅行業者對未來前景未卜，而選擇另加盟手搖飲料店，一方面能留住員工，另也希望能...

日人無法申請紓困 黃偉哲：將反映中央避免成紓困孤兒

日本人奧西克彥在台南經營留學代辦公司，疫情期間收入少了一半以上，雖然他擁有永久居留證，但因不具本國籍身分，所以無法申請紓...

台南兩位自然攝影家張武俊、王徵吉 將獲卓越市民表揚

台南市兩名知名自然攝影家張武俊及王徵吉，近期先後獲台南市市政會議通過，提報為卓越市民，文化局表示，將等到疫情緩和後，擇期...

請改道！ 台南安南區防汛道路因雨地基下陷

梅雨鋒面南下，台南市安南區昨天下大雨，零星低窪區域排水不及積水，導致長和路一段2巷大洲一號橋至永安橋間防汛道路地基塌陷，...

荔枝椿象卵片收購結束卻還未領到賞金 最多全家47萬元

去年嘉義縣荔枝生長期，荔枝椿象越冬成蟲甦醒大爆發，蟲害嚴重，縣府首次在山區4鄉鎮收購蟲卵葉片，每片5元，葉片至少要有10...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。