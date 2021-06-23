鋒面持續降雨 台南曾文水庫蓄水將破2億噸

滯留鋒面和西南風影響，台南今天持續降雨，挹注水庫蓄水，南化水庫仍維持滿水位，曾文水庫蓄水率逼近4成，有效蓄水量即將突破2億公噸。

台南今天天色依舊灰暗，雨勢時大時小，中央氣象局資料顯示，台南受到滯留鋒面及西南風影響，各地天氣仍不穩定，多是陰陣雨或雷雨，晨間低溫攝氏24度至26度，高溫28度至30度，市民應留意局部大雨或豪雨。

台南降雨也持續挹注水庫蓄水，水利署南區水資源局最新水情資訊指出，南化水庫自20日下午蓄滿溢流後，截至今天中午，還是處於滿水位狀態，今天集水區12小時累積雨量12.7毫米。

全台最大水庫的曾文水庫，今天集水區12小時累積雨量12.6毫米，有效蓄水量1億9990萬公噸，蓄水率達39.23%。和曾文水庫連通的烏山頭水庫，集水區累積雨量18毫米，有效蓄水量5814萬公噸，蓄水率73.99%。

枯水乾涸逾200天的白河水庫，鋒面降雨後，有效蓄水量已升至1048萬公噸，蓄水率89.34%。