旅行社疫情下生意歸零 業者轉戰手搖飲突破求生

新冠肺炎疫情重創旅行、餐飲等服務業，嘉義就有旅行業者對未來前景未卜，而選擇另加盟手搖飲料店，一方面能留住員工，另也希望能且戰且走方式度過疫情。

手搖飲料「TEA TOP第一味」在國內外有百餘家加盟店，執行長楊國珍看好旅行、餐業者本身就是素質不錯的一群服務業菁英，加上又有團隊，因此也趁此時擴大加盟力道，願意補貼加盟者第一年的1百萬元的借款利息，另也贈送3萬元的創業補助，以吸引加盟；目前已有兩旅行者加盟，並正參加職前訓練。

來自嘉義、從事旅行業的詹慧宜說，她和先生在嘉義經營旅行社，員工有10人，原本國外線一年的營業額有6千多萬元，但是疫情一來，全都歸零；三級警戒後，連國內線也沒得做，但公司員工都有家庭，因此思考要如何才能走下去。後來發現手搖飲料店不受疫情影響，業績甚至還成長，因此在友人介紹下，選擇加盟，未來會在民雄工業區外開店。

詹慧宜帶著剛大學畢業的女兒趙悅辰上午在TEA TOP第一味台中健行路的直營店學習，楊國珍還親自指導如何搖出一杯風味獨特的手搖飲。詹慧宜說，旅行社的生意目前仍保留，但以目前國際疫苗不足，病毒又一再變種來看，她看旅行社恐怕要到2023年才有生意可做，因此決定先創新事業，既帶進收入，也能替公司員工謀生路。

楊國珍說，他們在美國聖荷西等地的9家分店全都因為疫情解封而生意恢復。因此，他們還為了美國贈送疫苗給台灣，而在當地推出優惠活動，目前生意比疫情前還好。國內方面，因為店面本就是外帶，並不受影響，加上外送平台，在疫情期間都仍有3成的成長；目前每個月以平均2至3家店的加盟速度成長中。