防汛工程收效 通過首次大雨考驗

近日台南地區出現明顯雨勢，偶而出現短時強降雨，以往經常在雨後發生水患的三爺溪仁德段，防汛工程通過初步考驗，台南市政府與第六河川局今天前往會勘，盼相關工程依序完成。

台南市長黃偉哲、市府水利局長韓榮華、經濟部水利署第六河川局長陳建成、中華醫事科技大學校長曾信超等人上午前往中華醫事科大視察三爺溪排水工程防汛整備情形。

台南市政府水利局指出，上午視察的三爺溪排水流域為台南市較易淹水區域，目前萬代橋上游瓶頸段護岸整治工程已全數完工，並設置6座抽水站，常水位較往年降低1.1至1.5公尺。

台南市水利局指出，市府也已爭取水利署前瞻計畫經費約新台幣31.55億元，辦理萬代橋下游河段至二仁溪匯流口治理工程，並與中央分工合作，希望可在民國111年全部完工，三爺溪沿線橋梁也陸續辦理改建。

韓榮華表示，萬代橋下游河段至二仁溪匯流口治理工程共約11公里，預計於明年9月完工，全段整治完成後，排水渠道最寬可達60公尺，可達到10年重現期保護標準，25年不溢堤。

曾信超表示，位於三爺溪旁的中華醫事科大過去經常出現水患，但在市府與六河局極力整治後，6月5日在仁德區曾出現24小時累積雨量達268毫米的降雨，總算沒有淹水，治水工程通過首次考驗，全校師生都相當感動。

黃偉哲表示，治水沒有最好，只有更好，防汛就是目標管理，市府會持續努力改進過往淹水問題，做好治水防洪工作，早日讓全市民眾都能擺脫洪患之苦。