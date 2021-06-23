日人無法申請紓困 黃偉哲：將反映中央避免成紓困孤兒

日本人奧西克彥在台南經營留學代辦公司，疫情期間收入少了一半以上，雖然他擁有永久居留證，但因不具本國籍身分，所以無法申請紓困補助，讓他很困擾。台南市長黃偉哲表示，將反映給中央，希望外國朋友在異鄉不要變成紓困孤兒。

奧西克彥說，他在台南待了快10年，公司主要在做留學代辦、打工度假，但疫情期間台灣人無法去日本，日本人也不能來台灣，留學、交流都沒辦法做，影響很大，現在他僅能進行翻譯工作，收入少了一半以上，卻無法申請紓困補助，連同樣是外國朋友開的餐飲店也不能申請。

一名嫁來台灣的日本美髮師有加入美容公會，她說，向公會申請紓困的時候，因沒有中華民國國籍而被拒絕、不能申請。

台南市日本人協會理事長野崎孝男指出，許多「台灣人配偶的外國人」或「有永久居留證的外國人」，定居台灣很久，和台灣人一樣納稅，但因紓困條件必須有中華民國國籍，所以申請不到補助，紛紛向他陳情問說「疫情不知何時結束，該怎麼辦」，這對台灣的國際形象比較可惜，希望台灣政府給予外國人幫助。

黃偉哲表示，日本捐贈124萬劑疫苗給台灣，一劑疫苗抵千金，是真朋友，因此台灣理應給予日僑適度幫忙，他會將外國朋友無法申請紓困的問題反映給中央，不要讓他們變成紓困孤兒。