台南畫世代動畫競賽 「壹零捌足」奪首獎

台南市政府今天公布「2021台南畫世代動畫競賽」得獎名單；台南應用科技大學學生作品「壹零捌足」，以傳統蜈蚣陣為主題，結合奇幻風格深受青睞，脫穎而出奪得首獎。

以「台南」為主題、「動畫」為創作媒介的「2021台南畫世代動畫競賽」，去年6月開放投件，號召全國大專院校以上學生組隊參加，共有20所學校逾100件企劃投件，今年1月初審企劃和簡報審查，選出20組入圍，5月決審。

市府預定6月下旬舉辦成果發表及首映，但因新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情而取消，改以網路公告，得獎作品將透過社群平台及公用頻道播放。

「2021台南畫世代動畫競賽」由台南應用科技大學作品「壹零捌足」奪得首獎，獎金新台幣20萬元；第二名還是由台南應用科技大學作品「津頭遙見碧波飛」獲得，獎金10萬元；第三名是南台科技大學作品「獅情」獲得，獎金8萬元。

另有5組佳作，分別是台南大學作品「踅菜市仔」；南台科技大學作品「手捏子」、作品「飴落」、作品「傳聲」；台南藝術大學作品「火金姑烏山頭上飛」；獎金各3萬元。

在評審團特別獎方面，由銘傳大學作品「南蚵一夢」，南台科技大學作品「茄油」獲得肯定；獎金各8000元。

市府表示，「2021台南畫世代動畫競賽」得獎動畫，後續將於臉書（facebook）「台南畫世代」、「台南TODAY」、YouTube頻道「台南視野」、及台南市第3公用頻道播放。