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持續進帳！曾文烏山頭水庫蓄水逾2.5億噸 農業水情好轉

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
曾文水庫持續進帳蓄水率已接近4成。記者吳淑玲／攝影
曾文水庫持續進帳蓄水率已接近4成。記者吳淑玲／攝影

持續降雨水庫持續進帳，除南化水庫滿庫溢流外，曾文水庫連日來增加入流量近2500萬公噸，與烏山頭水庫合計蓄水達已達2.55億噸，水情轉趨穩定，嘉南管理處1至4組二期作農業也順利供灌，預計7月12日開灌，讓農民相當開心，其中官田菱角正值種植的關鍵期，這場及時雨不少農民紛紛開始種植，官田區農會說，之前乾旱部分農民放棄育苗，今年減少種植面積約1至2成，但持續降雨讓農民決定拚看看，後續期待二期作灌溉供灌讓菱角生長順利。

南化、曾文及烏山頭水庫有效蓄水量明顯提升，已讓水情好轉，中央調整台南、嘉義的水情燈號，從減量供水的橙燈，改為水情提醒的綠燈，嘉南農民最關切的二期作供灌，水利署也宣布啟動1至4組的二期作農業供灌，7月12日起開始，而第5、6組的二期作供灌，則採滾動式檢討，視後續的蓄水量而定。

截至今天上午11點即時水情，曾文、烏山頭兩水庫合計蓄水量是2.57億噸， 蓄水率43.76%。 進水量和昨天相比增加約2500萬噸，由於集水區持續降雨，讓曾文水庫明顯「進帳」，蓄水可望突破2億噸，蓄水率39%，水情逐步好轉。南化水庫有效蓄水是9098萬噸，持續滿庫溢流中。

嘉南管理處曾文烏山頭系統嘉南二期作計畫供灌順序，第一組新化5149公頃；第二組麻豆、佳里7517公頃；第三組麻豆、新營、朴子7983公頃；第四組嘉義、朴子4912公頃；第五組新化、麻豆、新營8536公頃；第六組嘉義、朴子7179公頃，計畫灌溉面積合計4萬1276公頃，計畫供灌水量4億4576萬噸；目前曾文和烏山頭水庫合計2.55億噸，尚未能充足供灌。

南化水庫 曾文 農民

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