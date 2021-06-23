荔枝椿象卵片收購結束卻還未領到賞金 最多全家47萬元

去年嘉義縣荔枝生長期，荔枝椿象越冬成蟲甦醒大爆發，蟲害嚴重，縣府首次在山區4鄉鎮收購蟲卵葉片，每片5元，葉片至少要有10顆蟲卵，共收購17萬片；今年遇乾旱蟲蟲又大爆發，縣府原訂目標17萬片，短短一個月就收購逾57萬片，3月中旬收購喊停，向農委會防檢局申請增加補助，至今逾3個月，荔枝收成結束，民眾還未領到賞金抱怨。

縣府農業處說，荔枝椿象卵片收購費用，因收購量超出預期，原核定經費不足193萬7千元，向防疫檢疫局申請追加經費，款項因須議會墊付通過才能動支，經18日議會臨時會審議通過，收到議會同意墊付公文後，辦理撥款。

荔枝椿象卵片從2月下旬收購到3月15日，共收購57萬3902片，中埔鄉收購最多共39萬3247片，番路鄉10萬3345片，竹崎鄉6萬8726 片，梅山鄉8584片，竹崎、梅山已撥款，番路、中埔需等收到議會墊付通過公文才能撥款。

中埔鄉公所農業課說，共81人繳交卵片，未領款民眾詢問何時可領錢，希望早日核撥，住柚子宅的黃姓鄉民全家5人，不到1個月時間，天天採蟲卵片，繳交9萬5千片，進帳47萬元最多，繳交會爆量，主因是長期乾旱荔枝椿象大爆發，繳交蟲卵葉片賺外快宣傳有成效，部分農民荔枝及龍眼樹不噴農藥，採卵片賺錢，加上廢園果樹增多。