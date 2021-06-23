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2期作部分供灌 台南主要稻作區再等等

中央社 / 台南23日電

南部地區水情逐漸好轉，曾文及烏山頭水庫嘉南灌區今年第1期稻作部分地區將恢復供灌，但台南市水稻主要產區大多尚未被納入，市府盼中央可儘快決定，讓農民有足夠應變時間。

台南市政府農業局指出，中央災害應變中心昨天開會決定，曾文及烏山頭水庫嘉南灌區第1至4組恢復供灌，第5、6組再滾動檢討，市府將全力協助農民儘速復耕，減輕農民和米廠業者的壓力。

台南市農業局長謝耀清表示，這次宣布第1至4組恢復供灌，在台南市涵蓋範圍為新化、麻豆及佳里等3年2作田輪植小區及單期作田，灌溉面積約2萬826公頃（含嘉義朴子區八掌溪支線系統），預計自7月12日起開始供灌。

謝耀清指出，台南市主要稻作產區如後壁、新營、柳營、六甲等雙期作田（每年可收成2次水稻）區，灌溉面積約8538公頃，因屬第5組供灌範圍，需等下次會議再作決定。

他說，台南第2期稻作約每年7月中旬到8月初進行插秧，11月秋末冬初收割，整個生長期大約110天，除了希望水情可持續好轉，也希望中央可儘快決定第5、6組是否供灌及供灌日期，讓農民有足夠時間準備秧苗。

農民 曾文 水庫

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