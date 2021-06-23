防農漁畜產市場爆發疫情 嘉縣肉品市場完成疫苗造冊

北農爆發新冠肺炎疫情群聚確診後，為避免全台供應民生消費的農漁畜產品批發市場及屠宰場發生疫情，中央疫情指揮中心分配給農業部門3萬6千劑疫苗，農業縣嘉義縣唯一的農畜產品批發市場，是由朴子市農會經營的肉品市場，每天有大批承銷人進場參加毛豬拍賣，競相喊價，市場除加強防疫，並完成施打疫苗造冊。

朴子市農會總幹事田志強說，進肉品市場參加拍賣，必須實聯制，量體溫戴口罩，座位採梅花座，工作人員拍賣過程全程戴口罩，配合中央施打疫苗，肉品市場工作人員43人全部完成疫苗造冊，等疫苗配發下來，馬上可以接種。

行政院開放美國萊豬進口後，院長蘇貞昌去年底視察嘉義縣肉品市場，宣示全力推動養豬產業轉型升級決心，為加速屠宰場肉品現代化，由中央畜產會與嘉縣肉品市場合作，推動興建新式屠宰場，是國內肉品市場轉型的第1家，

行政院畜產部分編16億元，推動以現代化肉品市場為中心的產地肉品冷鏈示範，可增加15%凍存量能，升級肉品市場屠體處理、預冷、交易及冷藏運銷設施，完善國產豬肉整體溫控供應鏈。