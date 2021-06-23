防北農確診擴大嘉縣快篩首日6人陰性 農民擔心產銷斷鏈

北農群聚確診新冠肺炎逾50人，為防止防疫破口，嘉義縣發送簡訊啟動3天快篩，針對5月20日至6月20日間，轄內曾至北農相關市場接觸者共103人憑簡訊昨天起到明天，儘快前往嘉義榮民醫院及部立朴子醫院快篩，衛生局說，首日只有6人快篩全部陰性。

雲嘉農業縣立委陳明文、蔡易餘、蘇治芬、嘉縣農會總幹事黃貞瑜等人，昨天與會農委會主委陳吉仲、北農總經理翁震炘等人線上開會，除要求防疫部署外，也都表達務必讓北農能「安全無虞」繼續營運。

黃貞瑜說，嘉義縣光農會系統每日運銷到北農的蔬果量就破百噸，若再加上合作社的話數量更可觀，北農疫情讓農民跟消費者都相當恐慌，期望農委會能有相關的配套方案，絕不能讓蔬果發生斷鏈危機。

嘉縣調查農產運送鏈循線調查，匡列風險對象103人，啟動免費快篩服務，產銷鏈層層連結包括盤商、商攤、菜車等，恐成為直接或間接接觸者；為阻斷傳播鏈，針對匡列者發送快篩簡訊。

衛生局說，首日快篩只有6人，全部陰性，快篩還有今明兩天，地點在嘉義榮民醫院上午10點到中午12點，或朴子醫院下午2點到4點，縣長翁章梁指示衛生局不可輕忽，密切監控，隨時因應。

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