防北農確診擴大嘉縣快篩首日6人陰性 農民擔心產銷斷鏈
北農群聚確診新冠肺炎逾50人，為防止防疫破口，嘉義縣發送簡訊啟動3天快篩，針對5月20日至6月20日間，轄內曾至北農相關市場接觸者共103人憑簡訊昨天起到明天，儘快前往嘉義榮民醫院及部立朴子醫院快篩，衛生局說，首日只有6人快篩全部陰性。
雲嘉農業縣立委陳明文、蔡易餘、蘇治芬、嘉縣農會總幹事黃貞瑜等人，昨天與會農委會主委陳吉仲、北農總經理翁震炘等人線上開會，除要求防疫部署外，也都表達務必讓北農能「安全無虞」繼續營運。
黃貞瑜說，嘉義縣光農會系統每日運銷到北農的蔬果量就破百噸，若再加上合作社的話數量更可觀，北農疫情讓農民跟消費者都相當恐慌，期望農委會能有相關的配套方案，絕不能讓蔬果發生斷鏈危機。
嘉縣調查農產運送鏈循線調查，匡列風險對象103人，啟動免費快篩服務，產銷鏈層層連結包括盤商、商攤、菜車等，恐成為直接或間接接觸者；為阻斷傳播鏈，針對匡列者發送快篩簡訊。
衛生局說，首日快篩只有6人，全部陰性，快篩還有今明兩天，地點在嘉義榮民醫院上午10點到中午12點，或朴子醫院下午2點到4點，縣長翁章梁指示衛生局不可輕忽，密切監控，隨時因應。
疫情快報
▪【疫情專題】本土確診新增78人 死亡個案增6例
▪【整理包】75歲以上怎麼預約打疫苗？各縣市規定與辦法一次看
▪【今日疫情懶人卡】北農確診增至54例 北車街友8人染疫
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言