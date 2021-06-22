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南化水庫加高有譜 8年後完成總蓄水量破億噸

聯合報 / 記者謝進盛周宗禎／台南即時報導
南化水庫自本月20日起滿水位持續溢流。報系資料照／記者吳淑玲攝影
南化水庫自本月20日起滿水位持續溢流。報系資料照／記者吳淑玲攝影

台南南化水庫自本月20日起滿水位持續溢流，初估迄今溢流逾1200萬噸水，市長黃偉哲今建議，應評估加高溢流堰，增加蓄水量，對此自來水公司第6區管理處說，已規畫溢流堰加高工程，預計2027年動工，2年後完工，蓄水將增加923萬噸，增加約1成庫容，總蓄水量將破億噸。

上月底起梅雨鋒面過境，南化水庫集水區有多波降雨，加上從高雄旗山溪甲仙堰越域引水挹注，水情穩定好轉，由上月29日蓄水量最低725萬噸一路挺升，本月20日下午蓄水量已達9098萬噸、滿水位，並開始從海拔180公尺溢洪口持續溢流，排入下游後堀溪，估計已流出約1200萬噸，目前曾文、烏山頭、南化水庫總蓄水量已逾3億3千萬噸，預估這幾天隨著降雨，還會持續增加。

黃偉哲今建議，南化水庫可評估規畫推動溢流堰加高工程，擴大南化水庫蓄水量，以因應未來極端天氣帶來旱澇頻繁現象，再度引起話題。贊成者認為。這樣可以更有效運用水資源，減少浪費，但也有人憂心有安全疑慮，需審慎評估。

水公司第6區管理處長盧烽銘指出，為永續利用水源，在兼顧水庫安全前提，已規畫2027年動工，中央將斥資6億5千萬元自現有約198公尺長溢洪口築設1點8公尺高橡皮壩，預估2029年完工後，可增加923萬噸蓄水量，總蓄水量可達1億30萬噸，較目前滿水位9098萬噸，約增加1成蓄水量。

南化水庫 黃偉哲 梅雨

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