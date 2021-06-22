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嘉市緩打潮長輩接種率數字曝 鄰長打完直呼「安全了」

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市近500名鄰長今天接種。圖／嘉義市政府提供
嘉義市近500名鄰長今天接種。圖／嘉義市政府提供

嘉義市75歲以上長輩接種疫苗受緩打潮影響，今最後一天，市府加入鄰長、長照機構人員等到港坪體育館一起施打，讓「打氣」回升，3天打完剩1000多劑，剩餘配給住宿型長照機構的住民及照護者，讓此波疫苗順利打完。

經統計，目前全市82歲以上長者接種率約5成、75歲至81歲約3成多；衛生局指出，中央再撥疫苗，前波符資格人員尚未施打，擬開放持續接種。

市長黃敏惠認為鄰長分送防疫宣導、注意居家檢疫者是否擅離等，形同防疫第一線人員，須優先施打，造冊後今有497鄰長接種，東區短竹里鄰長賴昇宏接種時稱「我們安全了」，也會讓民眾更加放心；西區永和里鄰長林育辰也說，打完後為里民服務「卡安心」。

嘉市先前首波配4500劑疫苗施打82歲以上長輩，共打3天，最後1日出現「緩打潮」仍打4425人，報到率近百分百；此波4600劑給75歲以上也打3天，昨第2天創單日最低紀錄，但今加入第2及第5順位，最後總計打3487人，報到率仍近9成，兩波剩餘疫苗另分給住宿型長照機構。

據了解，嘉市辦理兩波長輩接種疫苗，起初中央通知撥發疫苗後，里長、里幹事端午連假期間挨家挨戶詢問意願，幫忙預約；兩波皆於港坪體育館設大型接種站，由陽明醫院進駐，報到開7櫃台不塞車，館內施打採宇美町式，長輩從頭到尾坐著免移動，還提供單趟50元特約計程車，遇下大雨加開帳篷，車輛進入免淋雨；從無到有、動線順暢幕後，靠市府及醫院等團隊努力，市民評價相當高。

嘉市接連辦82歲以上長者接種、75歲以上長者接種疫苗，相當順暢成功，市長黃敏惠（前）多次視察。圖／嘉義市政府提供
嘉市接連辦82歲以上長者接種、75歲以上長者接種疫苗，相當順暢成功，市長黃敏惠（前）多次視察。圖／嘉義市政府提供
嘉義市75歲長輩接種疫苗，今最後一天施打人數回升。記者林伯驊／攝影
嘉義市75歲長輩接種疫苗，今最後一天施打人數回升。記者林伯驊／攝影
嘉市長黃敏惠認為鄰長形同第一線防疫人員，今有497鄰長接種。圖／嘉義市政府提供
嘉市長黃敏惠認為鄰長形同第一線防疫人員，今有497鄰長接種。圖／嘉義市政府提供
嘉義市75歲長輩接種疫苗，今最後一天，市府加入鄰長、長照機構人員等。記者林伯驊／攝影
嘉義市75歲長輩接種疫苗，今最後一天，市府加入鄰長、長照機構人員等。記者林伯驊／攝影

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