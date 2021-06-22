嘉市緩打潮長輩接種率數字曝 鄰長打完直呼「安全了」

嘉義市75歲以上長輩接種疫苗受緩打潮影響，今最後一天，市府加入鄰長、長照機構人員等到港坪體育館一起施打，讓「打氣」回升，3天打完剩1000多劑，剩餘配給住宿型長照機構的住民及照護者，讓此波疫苗順利打完。

經統計，目前全市82歲以上長者接種率約5成、75歲至81歲約3成多；衛生局指出，中央再撥疫苗，前波符資格人員尚未施打，擬開放持續接種。

市長黃敏惠認為鄰長分送防疫宣導、注意居家檢疫者是否擅離等，形同防疫第一線人員，須優先施打，造冊後今有497鄰長接種，東區短竹里鄰長賴昇宏接種時稱「我們安全了」，也會讓民眾更加放心；西區永和里鄰長林育辰也說，打完後為里民服務「卡安心」。

嘉市先前首波配4500劑疫苗施打82歲以上長輩，共打3天，最後1日出現「緩打潮」仍打4425人，報到率近百分百；此波4600劑給75歲以上也打3天，昨第2天創單日最低紀錄，但今加入第2及第5順位，最後總計打3487人，報到率仍近9成，兩波剩餘疫苗另分給住宿型長照機構。