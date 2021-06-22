嘉南水情轉為綠燈 二期稻作7月12日供灌

近期梅雨及午後雷陣雨降雨顯著，旱災中央災害應變中心今工作會報，因轄區水庫蓄水量持續回升，台南（嘉義）地區水情，由減量供水橙燈，轉為水情提醒綠燈，農水署預計7月12日起實施二期稻作灌溉。

台南市政府水利局晚間指出，該會報透過視訊由經濟部長王美花主持，表示前2波梅雨鋒面降雨，加上中央地方持續推動抗旱水源及節水管控發揮效果，各地水庫從蓄水率最低不到一成已逐步回升。

其中，本市曾文-烏山頭由9%提升39%，蓄水量約達2.3億噸，南化水庫由8%提升至100%蓄水量約達9100萬噸，水情明顯改善。會後決議本市由減量供水橙燈轉為水情提醒綠燈，另科學園區、工業區、及科技產業園區自主節水5%。

二期稻作部分，水利署及農水署將以優先利用埤塘、河川、區排等地面水源原則下，配合農委會節水管理措施，由嘉南第1至4組灌區在2.27億噸用水上限下供灌，農水署預計7月12日起實施灌溉。

台南市府表示，有關緊急抗旱水源2.0大型移動式淨水設備於本次抗旱應變結束後，水利署將洽工業局、科學園區管理局及縣市政府等單位進行最大活化利用規畫，妥適部署，以提高自主供水能力及回收利用率。

市長黃偉哲提醒，本市水情燈號仍為綠燈水情提醒，尚未恢復正常，未來仍不可預期，呼籲市民朋友持續撙節用水，養成隨手節水的好習慣。