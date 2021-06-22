雲縣3專責醫院為孕婦打疫苗 衛生局：須經醫師評估風險

中央流行疫情指揮中心公布將孕婦列入公費COVID-19疫苗接種對象第6類，並自即日起開放接種，雲林縣政府今天表示，孕婦或家人可向虎尾若瑟醫院、台大雲林分院斗六院區及虎尾院區、中國醫藥大學北港附設醫院預約。

縣府表示，考量孕婦接種COVID-19疫苗安全，接種前需與醫師討論風險及接種效益再行接種，且疫苗產生的過敏反應多數發生在接種後30分鐘，建議應在有處理產科急症的醫療院所施打。

衛生局表示，孕婦接種疫苗，完成預約後請攜帶孕婦健康手冊至醫院報到施打，並要經醫師評估身體及胎兒狀況，合適後再接種。

此外有關COVID-19疫苗廠牌，目前各廠牌仍缺乏孕婦接種疫苗的臨床試驗及安全性資料，衛生局提醒，孕婦接種前務必與醫師詳加討論，並由目前供應的疫苗種類擇一接種，依其接種劑次及時程完成注射。