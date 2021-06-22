罹患心律不整堅持打AZ 簽切結書才同意施打

連日施打AZ疫苗不斷傳出猝死案件，造成緩打潮，台南市下降施打年齡到75歲，有里長說，連日來徵詢長輩施打意願，還是有許多人登記，接種站還有老人家罹患心律不整，醫師勸說不要施打，卻堅持非施打不可，最後簽切結書，醫師才同意施打。

台南市中西區永華里長鄭雀燕說，昨天起調查里內75歲長者施打AZ疫苗的意願，到今天共有80餘人同意施打，將協助預約，完成施打，徵詢意願時，約有30人要求打莫德納疫苗，但因有關施打莫德納疫苗的通知還沒收到，只好請老人家再等等。

鄭雀燕說，雖有部分長輩因擔心施打AZ疫苗可能發生副作用而暫緩施打，但還是有老人家即使血壓飆高，不適合注射，仍堅持要施打；還有長輩帶來每天要吃的20多種藥物，請醫師評估是否適合施打。其中有名老人家罹患心律不整，醫師評估後建議不要施打，但對方堅持要施打，醫師沒辦法下請他簽切結書，同意注射後若發生問題不追究，才勉強施打疫苗。

不過，也有老人家被子女勸說到診所施打，但接種前又打退堂鼓，猶豫不決3個多小時後決定不打，將等可打莫德納疫苗後，再來接種。