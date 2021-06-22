南化水庫防淤隧道 趁溢流大雨排砂試運轉
南化水庫在雨勢挹注下20日達滿水位開始溢流，2014年動工興建的防淤隧道今天試運轉，可望幫助延長水庫壽命；台南市長黃偉哲則建議中央可評估溢流堰加高工程，增加水庫容量。
位於台南市南化區曾文溪支流後堀溪上的南化水庫，1993年開始蓄水營運，主要供應台南、高雄民生用水，原設計容量約1億5000萬立方公尺。但近年淤積嚴重，至今有效容量剩下9098萬立方公尺，水利單位於2014年動工興建南化水庫防淤隧道，改善水庫淤積情況，延長使用年限，今天趁滿水位時展開試運轉。
經濟部水利署南區水資源局副局長鄒漢貴表示，南化水庫最高水位標高海拔180公尺，防淤隧道進出水口約在海拔135公尺處，原本滿庫溢流時排掉的是水庫上層濁度較低的水，透過防淤隧道可排出底層濁度較高的水，預估每年最高可清淤72萬立方公尺，對延長水庫使用壽命有一定幫助。
鄒漢貴指出，南化水庫防淤隧道總長度約1410公尺，隧道直徑約9.5公尺，每秒最大流量1000立方公尺。上午試運轉初期先以每秒120立方公尺流量進行水力排砂，因今天上游集水區仍有降雨；下午提高流量到每秒250立方公尺，排放時間預定為此次滿庫自然溢流期間，並提醒下游民眾注意安全。
另外，供應台南市主要民生用水的南化水庫蓄水達滿庫持續溢流，台南市長黃偉哲建議中央「可評估推動溢流堰加高工程，盡可能留住水資源，擴大台南市蓄豐濟枯量能」，因應未來極端天氣帶來旱澇頻繁現象。鄒漢貴也表示，應由南化水庫管理單位台灣自來水公司進一步評估與研議。
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