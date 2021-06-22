南市轄管工業區 7成家數移工全面快篩

台南市政府17日要求轄管工業區移工全面進行快篩，目前近7成廠商已接洽醫療院所於近期辦理快篩，其餘3成企業主未能在本週內提交篩檢計畫，最高將重罰30萬元。

因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，台南市政府6月上旬完成全市移工宿舍衛生環境查察後，台南市長黃偉哲也指示要對台南市內的移工實施快篩，日前已完成南科園區內所有移工快篩，接下來針對南市府轄管的工業區，啟動全面防疫，並積極媒合企業進行快篩。

南市府經發局今天表示，18日轄管工業區125家有聘僱移工企業在18日已全數完成通知，目前近7成廠商已接洽醫療院所於近期辦理快篩，其餘3成則要求企業主須於本週內提交篩檢計畫。

經發局提醒企業如未落實移工快篩，會給予兩週改善期，未改善者將移請相關單位依「就業服務法」處新台幣6萬至30萬罰鍰，企業主務必遵守規定主動配合移工全面快篩計畫。

經發局表示，南市府對於工業區移工快篩策略，採取方式包括，第1，主管的工業區，包括樹谷、永康、新吉、柳營四個工業區，凡有聘請移工的企業必須全面完成快篩。

第2，持續由經發局會同衛生局、勞工局組成輔導小組至市內各工業區訪視，輔導並協助各企業辦理快篩，同時市府也將建立企業快篩的標準作業程序，並簡化行政流程，加速讓企業辦理快篩。

第3，呼籲經濟部所轄工業區及其他小型工業區的企業配合進行快篩，讓移工的健康獲得保障，避免造成防疫破口。