快訊

中職／瞄準29日復賽 比賽集中桃園以南5球場

揭高嘉瑜喬疫苗前曾通電話 柯文哲指「紙包不住火」：被擠牙膏更慘

南市轄管工業區 7成家數移工全面快篩

中央社 / 台南22日電

台南市政府17日要求轄管工業區移工全面進行快篩，目前近7成廠商已接洽醫療院所於近期辦理快篩，其餘3成企業主未能在本週內提交篩檢計畫，最高將重罰30萬元。

因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，台南市政府6月上旬完成全市移工宿舍衛生環境查察後，台南市長黃偉哲也指示要對台南市內的移工實施快篩，日前已完成南科園區內所有移工快篩，接下來針對南市府轄管的工業區，啟動全面防疫，並積極媒合企業進行快篩。

南市府經發局今天表示，18日轄管工業區125家有聘僱移工企業在18日已全數完成通知，目前近7成廠商已接洽醫療院所於近期辦理快篩，其餘3成則要求企業主須於本週內提交篩檢計畫。

經發局提醒企業如未落實移工快篩，會給予兩週改善期，未改善者將移請相關單位依「就業服務法」處新台幣6萬至30萬罰鍰，企業主務必遵守規定主動配合移工全面快篩計畫。

經發局表示，南市府對於工業區移工快篩策略，採取方式包括，第1，主管的工業區，包括樹谷、永康、新吉、柳營四個工業區，凡有聘請移工的企業必須全面完成快篩。

第2，持續由經發局會同衛生局、勞工局組成輔導小組至市內各工業區訪視，輔導並協助各企業辦理快篩，同時市府也將建立企業快篩的標準作業程序，並簡化行政流程，加速讓企業辦理快篩。

第3，呼籲經濟部所轄工業區及其他小型工業區的企業配合進行快篩，讓移工的健康獲得保障，避免造成防疫破口。

快篩 移工 衛生局

延伸閱讀

對「北農群聚」有意見 柯文哲：真是在北農感染？不一定

北農群聚案持續延燒 嘉縣府匡列103高風險者免費快篩

北農員工快篩全陰性 為承銷商再增200快篩名額

花蓮秀林鄉熱區設快篩站 鼓勵民眾二次篩檢

相關新聞

久違美景回來了！雲林湖山水庫差1公尺就達滿水位

連日降雨，為雲林縣湖山水庫進帳豐沛水量，原本5月底蓄水量不到3成，如今已倍增超過9成，湖光山色景致終再重現。湖山水庫管理...

防疫宅在家！台南空拍「線上小旅行」 首推關子嶺路線

防疫宅在家，台南市觀光旅遊局出動空拍機，將台南散步導覽路線改為「台南散步線上小旅行」，首推關子嶺溫泉鄉散步及親子路線，讓...

台南左鎮區南168-2線公路路基流失搶修 用路人請改道

台南市左鎮區南168-2線公路，今天因為大雨不斷，在路標2公里500公尺處因雨路基流失，車輛通行有可能墜落山坡發生危險。

雷雨交加強降雨肆虐 台南多處傳災情

受滯留鋒面及西南風影響，台南市今天凌晨起多波強降雨，包括柳營、後壁、白河等地陸續傳出山路坍方、路樹倒塌、告示牌掉落壓壞電...

藝人香蕉與店家送美食飲料 感動台南麻豆新樓醫院醫護

人在新北市淡水的藝人「香蕉」王俊傑體會醫護人員辛勞，與台南麻豆新樓醫院公關聯繫想盡一分心力，為辛苦的醫護人員打氣。院方表...

台南委外藝文場館免收租金到28日 藍曬圖園區也爭取

配合防疫政策，台南藝文活動全面喊卡，台南市政府日前推出文化紓困，34處委外場館三級警戒期間租金全免，不過，市議員蔡筱薇接...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。