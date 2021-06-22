久違美景回來了！雲林湖山水庫差1公尺就達滿水位

連日降雨，為雲林縣湖山水庫進帳豐沛水量，原本5月底蓄水量不到3成，如今已倍增超過9成，湖光山色景致終再重現。湖山水庫管理中心主任李炎任說，今天下午3點水位來到210.65公尺，預期明天上午達滿水位211.5公尺，有機會一睹滿庫溢流景觀。

受西南風及梅雨鋒面影響，近日西半部有間歇性降雨，雲林斗六上午放晴，不過古坑山區仍有降雨，下午平地也開始下起雨，一波波雨勢帶來豐沛雨量，水情也緩和了，湖山水庫蓄水率至下午3點止已來到96.59%。

湖山水庫5月30日有效蓄水量1745萬噸，蓄水率29%，水位高度188公尺，水情拉警報，且今年梅雨季比去年晚了快2周，直到5月底、6月初才開始出現一波明顯降雨，近日陸續有降雨，水位高度也逐日回升，水庫水量也快速增加。

李炎任表示，湖山水庫滿水位5085萬立方公尺，目前有效蓄水量4913.12萬立方公尺，預估水庫明天可以蓄滿，屆時可見自然溢流景觀。