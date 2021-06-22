雷雨交加強降雨肆虐 台南多處傳災情
受滯留鋒面及西南風影響，台南市今天凌晨起多波強降雨，包括柳營、後壁、白河等地陸續傳出山路坍方、路樹倒塌、告示牌掉落壓壞電纜線等零星災情，所幸未發生人員傷亡。
台南清晨一波強降雨，雷雨交加，市道165線柳營及六甲交界一株約15公尺長黑板樹倒塌橫躺路中央交通受阻，新營警分局果毅所所長林晴堯、副所長蔡宗陵凌晨2點多獲報趕往處置，緊急通報市府工務局派員處理，直到近6點工人到場鋸斷樹枝7點多完成，蔡、林兩人冒大雨辛苦值勤交通近4小時，工務局回應，因評估非緊急狀況且工人大雨作業安全有疑慮，因此等雨緩，清晨5點多雨勢轉小安全無虞下派員清理，非常感謝警方辛苦。
白河區市道172線今上午9點多由仙草埔往關子嶺方向，靠近真香甕仔雞旁，也有零星落石坍方，目前仍能通行，市府工務局預計下午前往清理，在後壁區竹新里竹新橋凌晨3點多也有告示牌倒落，一度還壓壞台電電線，經警方及公所人員在雙向架設三角錐及封鎖線，上午9點已搶修恢復通行，幸均無人傷亡。
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