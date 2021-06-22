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獨／北農爆發群聚感染！陳吉仲：爭取逾3萬劑疫苗施打

擔心北農群聚衝擊 南市1807運銷人員優先打疫苗

中央社 / 台南22日電

因應北農群聚染疫衝擊南部農特產，台南市農業局說明「農會及合作社不會直接派車送貨北上」，掌握台南市共同運銷相關人員名冊1807人，協調衛生單位爭取優先施打疫苗。

因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，台北農產運銷股份有限公司群聚染疫事件持續擴大，宣布自24日凌晨起，北農一市、二市員工及承銷商，都必須持有快篩陰性證明才能進入交易。因此台南市政府農業局已協助轄內新化等果菜批發市場的供應人及工作人員造冊逾1807人，向衛生局爭取優先施打疫苗。

農業局長謝耀清今天表示，台南市農會及合作社都是透過貨運行運送蔬果至北農拍賣，農會及合作社不會直接派車送貨北上，因此不會接觸到北農員工。

另外，台南市主要產區團體都有辦理共同運銷，將台南蔬果運往北農拍賣，已掌握運送蔬果往北農的14家合作貨運行及人員逾72人資料，並將相關人員造冊提供衛生局進行了解。

謝耀清說，市長黃偉哲5月初即指示要求各地區農會、合作社場及果菜批發市場等場所落實防疫措施，加強場域清潔消毒，人員進出都要求配戴口罩、量測體溫及實聯制登記，防疫設備及措施完善，也請民眾放心。

北農 衛生局 農會

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