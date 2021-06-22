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藝人香蕉與店家送美食飲料 感動台南麻豆新樓醫院醫護

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
麻豆新樓醫院近來經常接到各方捐贈鼓勵打氣，圖為迷客夏飲料店捐贈。記者周宗禎／翻攝
麻豆新樓醫院近來經常接到各方捐贈鼓勵打氣，圖為迷客夏飲料店捐贈。記者周宗禎／翻攝

人在新北市淡水的藝人「香蕉」王俊傑體會醫護人員辛勞，與台南麻豆新樓醫院公關聯繫想盡一分心力，為辛苦的醫護人員打氣。院方表示，他找到先前主持電視節目去過店家，店家也一口答應製作熱騰騰爌肉飯及竹筍湯配合夏至補氣，讓醫護人員元氣滿滿。

麻豆新樓醫院表示，近期社會各界齊心挺醫護，店家自發性相約同力挺，包括迷客夏飲料店麻豆分店邀約佳里店及佳里文化店一同捐贈飲料，黑麻吉飲料麻豆店不定期贈送整桶飲料至急診，宜華蛋餅麻豆店不定期捐贈現做蛋餅，何家豆花、來鳳茶以及玉井社區發展協會自發性捐贈食物給醫護人員，讓所有醫護感到暖心。

麻新副院長唐秋敏表示，現階段三級警戒未解封，各行各業都辛苦也有許多壓力，但這些店家、藝人「香蕉」仍先想到醫護人員，齊心與我們同陣線抗疫，非常感謝，前陣子面臨水荒的時刻，這幾天擁有豐沛的雨水潤澤大地，還得到友邦疫苗贊助，以及每日確診人數逐漸下降，「全民一同防疫的時期，堅守崗位，共同抗疫，相信不久將漸漸恢復正常的生活」。

藝人「香蕉」送爌肉飯、竹筍湯挺台南麻豆新樓醫院醫護，院方非常感謝。記者周宗禎／翻攝
藝人「香蕉」送爌肉飯、竹筍湯挺台南麻豆新樓醫院醫護，院方非常感謝。記者周宗禎／翻攝
藝人「香蕉」送爌肉飯、竹筍湯挺台南麻豆新樓醫院醫護，院方非常感謝。記者周宗禎／翻攝
藝人「香蕉」送爌肉飯、竹筍湯挺台南麻豆新樓醫院醫護，院方非常感謝。記者周宗禎／翻攝
麻豆新樓醫院近來常接到各方捐贈鼓勵打氣，圖為院方感謝黑麻吉飲料店老闆招待。記者周宗禎／翻攝
麻豆新樓醫院近來常接到各方捐贈鼓勵打氣，圖為院方感謝黑麻吉飲料店老闆招待。記者周宗禎／翻攝

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