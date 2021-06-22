台南芒果外銷主攻日韓 蒸熱處理檢疫嚴

一批從台灣運抵紐西蘭的芒果被發現有東方果實蠅幼蟲。農友說，要解決果實蠅蟲卵問題，果實要經過蒸熱處理廠處理；至於台南芒果剛進採收期，主要銷往日、韓等地作業已啟動。

玉井區農會供銷部主任許秀玉今天表示，台南山區栽種的芒果剛進採收期不久，而紐西蘭對台南芒果來說算是待開拓市場，以往很少聽說有外銷到當地通路，不太清楚當地檢疫規定；但外銷到日本、韓國芒果都要經過燻蒸處理，東方果實蠅問題就可被解決。

玉井區農民賴永坤表示，東方果實蠅會在芒果上產卵，幼蟲通常1、2天就會孵出並開始啃咬果實，農民多少都曾收到消費者買到這種芒果的「客訴」案件，但現在多數果農會在果實成長過程中套袋預防，反而要比較注意採收後的運銷過程，及消費者採買後的儲放地點是否有果蠅出沒。

南瀛農產國際行銷公司總經理余清永表示，負責營運的玉井蒸熱處理廠已啟動今年外銷檢疫，供果戶要先通過藥檢，果實運抵蒸熱廠後淘汰罹患炭疽病、表皮有乳汁或者因碰撞瑕疵的果品再進行蒸熱。

余清永表示，日本、韓國不是東方果實蠅疫區，因此外銷檢疫條件非常嚴格，需先經過蒸熱程序，果實中心溫度於攝氏46.5度以上持續半小時，將蟲卵處理掉，接著再冷卻貯存，最後分級、包裝，完成蟲害檢疫。

台南市政府農業局指出，台南芒果種植面積約占全國一半，排名各縣市第1位，主要產區為楠西、玉井、南化、官田及大內等地區；今年統計種植面積約6943公頃，年產量預估9萬1600公噸，較去年增加2成。今年芒果外銷作業已啟動，主要銷往日本、韓國等地，預估外銷總量超過5000公噸。