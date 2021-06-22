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疫情衝擊加天象不佳 漁民盼休漁補助比照去年下修60天

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
疫情衝擊各行各業，漁民配合三級防疫警戒，為避免群聚，出海也受影響。圖／台南市議員李啓維提供
疫情衝擊各行各業，漁民配合三級防疫警戒，為避免群聚，出海也受影響。圖／台南市議員李啓維提供

疫情衝擊各行各業，漁民配合三級防疫警戒，為避免群聚，出海也受影響，台南市議員李啟維指出，眼看每年8月31日休漁補助即將截止，且最近天象又不佳，許多漁民很難達到規定的90天，建議政府比照去年出海60天即可申請2萬元補助。對此，南市農業局表示，疫情確實對漁民出海造成影響，會將基層聲音反映給中央。

有漁民抱怨，這段時間因為疫情關係，他們配合政府的三級警戒避免群聚，所以出海作業的次數大幅降低，但是一方面收入減少，另方面又難以達到政府規定的休漁補助天數，讓他們無所適從，希望能放寬到60天的審核條件。

李啟維說，政府為了保護海洋資源實施休漁補助政策，但又規定每年至少需出海90天以上，才能領取2萬元的休漁補助實在很矛盾，他認為不但應比照去年60天辦理，政府也應檢討此不合時宜的政策。

李議員認為，這段時間梅雨季節加上西南氣流，海面風浪大海象不佳，漁民也不適合出海，以免發生意外。

農業局漁港所長周瓈朝表示，部分漁民考量出海人數會比較多，有群聚疑慮，所以出海次數會減少，由於休漁補助是中央政策，會再函請漁業署反映基層狀況，看是否能如去年疫情改為60天。

漁民 疫情 梅雨

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