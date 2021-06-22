嘉市這飯店周末遭大量退房 暑假訂6成卻悲觀：應只是還沒退

本月28日三級警戒到期是否調降或「微解封」成焦點，更傳出合歡山松雪樓7月住房率滿；嘉義市樂億皇家酒店說，民眾大多仍不敢亂跑，上周六原50幾間訂房、入住前2天退剩3間，7月及8月暑假訂房於疫情升溫前就有陸續預定，目前約6成，因退訂不扣手續費，恐怕是「還沒退完的」，民眾想賭賭看。

嘉市旅館商業同業公會理事長李素珍說，嘉市屬較市區型，不像合歡山等戶外景點可以避開人潮，出遊選擇上也不是第一優選，目前仍未見訂房潮。

李素珍也說，嘉市很多飯店業者自主停業到本月30日，連官網、訂房平台都還未開啟，加上暑假很多活動取消或往後延，業者還在觀望中，畢竟員工一上班，所有營運重啟，成本就會增加，但人潮還不見回籠，經詢問過幾名業者，恐考慮到7月中旬再來重啟。