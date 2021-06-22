防疫不打烊 南市月底推農村培訓課程

防疫不打烊，為持續輔導農村社區發展，台南市政府農業局與農委會水土保持局台南分局合作，透過視訊進行農村社區訪視輔導，並推動線上課程，同時將農村社區產品銷售資訊納入「臺南農漁產品網路商城」加強行銷，希望降低疫情衝擊。

台南市長黃偉哲表示，市府致力營造農村安居樂業環境，輔導93個社區通過農村再生計畫，成果為六都第一。然而，不間斷陪伴才是輔導農村社區的必要條件，疫情以來衝擊各行，市府與水土保持局台南分局合作，日前以視訊與社區進行線上訪視。

農業局長謝耀清說，為活化農村，必須培植在地人才，農業局輔導農村社區加入「培根計畫」，防疫期間已於日前辦理培根計畫線上說明會，線上培訓課程自6月底開始，將結合水土保持局台南分局的「農村區域亮點計畫」，推出一系列增能培訓課程。

內容包含友善農村環境、農村體驗、產業加值推廣、品牌行銷、食農教育等，讓社區在防疫期間也能充實新知與技能。

同時透過線上平台整合農村社區產業網購資訊，協助公舘、三股、愛文山、礁坑、天埔、果毅、仕安、檨林、延平、漳洲、石子瀨等農村社區產業加入「臺南農漁產品網路商城」https://agron.tainan.gov.tw/cp.aspx?n=1234，歡迎消費者選購相挺。