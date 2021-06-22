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疫情打擊買氣 無奈青農火龍果豐收難銷只能更努力叫賣

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
青農徐明毅火龍果豐收但銷路銳減兩成，只能更努力行銷。記者周宗禎／攝影
青農徐明毅火龍果豐收但銷路銳減兩成，只能更努力行銷。記者周宗禎／攝影

防疫措施影響水果產銷，台南市安定區種植火龍果青農徐明毅就因而銷路銳減兩成，即使假日到市場擺攤、老顧客捧場加上網路行銷，還是明顯感受疫情帶來的壓力，也只能期待疫情早日過去，讓辛苦收成也能有正常的出路。

徐明毅是安定區青農聯誼會會員，平常在工廠上班，6年前因無薪假影響較穩定工作，開始想另謀退路，因家有農田，想到上班之餘兼種田，這樣如果再遇上無薪假甚至更差狀況，至少還能有點事情可以做，賺些收入；這些年種植兩分地的火龍果，沒用化學藥品肥料，生產的火龍果還是品質優良。

徐明毅至今仍是上班族，務農還只算是「假日農民」，但他對火龍果用心照顧，6年下來已有不少老顧客，火龍果採收從4月到10月長達半年，平日只能網路行銷，假日則是在安平市場租攤位販售。

徐明毅說，安平市場這段時間人潮明顯流失，火龍果銷量也少了兩成，收成銷售有壓力，他也找時間在安定國中對面的火龍果園前擺攤。他說，他的火龍果無毒、品質穩定，想要訂購可打電話0933374655。

火龍果 疫情 青農

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