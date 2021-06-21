攝影師捕捉到竹崎閃電加琉璃光美景 PO網令人讚嘆

高雄攝影師蘇再明昨天晚上守候在嘉義縣竹崎鄉中和村石棹茶園區，拍到的閃電以及琉璃光、雲瀑難得美景，今天將圖片PO上臉書社群「嘉義之美」，引起廣大網友讚嘆。

蘇再明除了PO在臉書社群網站，也張貼在個人臉書，並PO文「感謝天公伯啊、終於拍到石棹漂亮的閃電……20210620 pm10:27嘉義頂石棹、一曝無疊圖、無合成、沒做特效。總共補捉到300多張閃電，其中有6張還不錯的枝狀閃電」。

蘇再明表示，嘉義縣竹崎鄉石棹茶園和番路鄉隙頂茶園是拍攝琉璃光和雲瀑的最佳地點，因此，從去年10月起，已多次前往當地拍攝。

蘇再明昨天晚上再度前往石棹茶園區，架上腳架，用兩台相機，採曝光15秒到2分鐘的方式拍攝，因剛好天空出現閃電，認為機會難得，一共拍了500多張，最滿意的就是PO上網路的照片，有兩個閃電，一個是雲間閃、一個落地閃；結合高山的雲瀑、琉璃光與遠方夜景，所構成的難得美景，令人讚嘆。