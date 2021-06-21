聽新聞
test
0:00 / 0:00
路基掏空、落石擋路 嘉縣受暴雨影響山區多處幹道中斷
受西南氣流影響，今天嘉義縣出現短延時強降雨，山區多處落石及坍方，竹崎鄉166縣道65公里處，金獅村芉蓁坑聚落連外道路，下午因連日大雨沖刷，山壁大量落石崩塌，外側路面路基遭掏空，交通一度中斷，所幸維修人員即時進場維修，但目前仍維持單向通行，恢復雙向仍需4至5天時間。
中埔鄉目前並未傳出嚴重道路坍方，上午140和135縣道出現零星碎石阻礙交通，但很快便由合作廠商協助排除，目前鄉內幹道均通行無阻，鄉長李碧菁表示，目前應慎防明後天更大一波豪雨，鄉公所正全力部署，以防災情傳出。
梅山鄉瑞里村166縣道72公里處、瑞峰村倒交山明隧道路口，今天下午也傳出山壁崩塌、大量落石崩落，梅山鄉公所秘書田清標說，今天下午約4時許，開口契約廠商已進場維修完成，目前雙向通行，通訊也已恢復。
根據中央氣象局資料顯示，嘉義縣今天單日累積雨量前兩名都在竹崎，其中竹崎消防分隊前的C0M70測站累積145.5毫米，光華村的石磐龍測站則測得127.5，兩者分居全國第68和第100名。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言