路基掏空、落石擋路 嘉縣受暴雨影響山區多處幹道中斷

受西南氣流影響，今天嘉義縣出現短延時強降雨，山區多處落石及坍方，竹崎鄉166縣道65公里處，金獅村芉蓁坑聚落連外道路，下午因連日大雨沖刷，山壁大量落石崩塌，外側路面路基遭掏空，交通一度中斷，所幸維修人員即時進場維修，但目前仍維持單向通行，恢復雙向仍需4至5天時間。

中埔鄉目前並未傳出嚴重道路坍方，上午140和135縣道出現零星碎石阻礙交通，但很快便由合作廠商協助排除，目前鄉內幹道均通行無阻，鄉長李碧菁表示，目前應慎防明後天更大一波豪雨，鄉公所正全力部署，以防災情傳出。

梅山鄉瑞里村166縣道72公里處、瑞峰村倒交山明隧道路口，今天下午也傳出山壁崩塌、大量落石崩落，梅山鄉公所秘書田清標說，今天下午約4時許，開口契約廠商已進場維修完成，目前雙向通行，通訊也已恢復。