影／台南官田芒果老市集地主憂群聚遭罰禁攤進駐 各界關切

台南市官田區渡子頭芒果市集土地私有、但每年芒果產季聚集南來北往攤商，市政府與農會也在此舉辦忙官田芒果節；不料今年因疫情影響，胡姓地主擔心群聚會受罰、不願提供農民展售，農民紛紛在附近路邊零星擺攤，因無法集市生意清淡，影響芒果銷售。下午市議員陳秋宏與官田區公所、農會等找地主溝通，初步共識是農業局出面承租用地，避免地主困擾讓芒果市集延續。

下周就是台南芒果盛產期，台1線轉官田區171線交會路旁官田區渡子頭芒果市集因胡姓地主擔心大量農民與批發商湧入，違反防疫規定「會收到30萬罰單」，拒絕農民進入擺攤販售芒果，官田區果農擔心芒果銷售受到影響陳情。

官田區農會總幹事林定億表示，渡子頭芒果市集面積雖小，卻已持續數十年，每年都有固定的民眾與各地批發商前來購買芒果，是官田區最成功的芒果市集；地主僅向農民收取象徵性零錢過磅費，數十年相安無事，今年地主張貼告示不願農民擺攤，農民只好在路邊零星擺攤賣，生意清淡價格混亂。