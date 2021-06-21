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防堵市場群聚感染 雲縣府明到西螺快篩相關人員

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣長張麗善今天宣布明天下午2點在雲林基督教醫院行政大樓1樓啟動社區聯防精準快篩。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣長張麗善今天宣布明天下午2點在雲林基督教醫院行政大樓1樓啟動社區聯防精準快篩。記者陳苡葳／翻攝

雲林縣政府統計，西螺果菜市場運送到台北農產公司的蔬果約40%，因應北農群聚感染，縣長張麗善表示明天下午2點在雲林基督教醫院行政大樓1樓啟動社區聯防精準快篩，約估篩檢900多人；此外建請農委會能將市場相關人員列入優先施打疫苗對象。

衛生局長曾春美表示，北農群聚感染包含員工、承銷人、攤商已有45人確診，而雲林縣目前無匡列相關接觸者，也未接獲北市居家隔離或自主健康監測通報。

為防堵疫情擴散，衛生局明天至西螺果菜市場旁的雲林基督教醫院設快篩站，請批發市場、集貨場人員及往返北農果菜市場的高風險族群，含司機、助理員等對象到站篩檢。

縣內果菜批發市場、肉品市場、魚市場、合作社場、集貨場等相關集運單位，三級警戒前已實施加強防疫作為，包括出入人流管制、場內總量管制加嚴，張麗善強調，北農群聚感染不可輕忽，市場內禁發燒者進入，並持續實施保持社交距離、全程戴口罩、實聯制登記及量體溫、手部消毒等措施。

西螺鎮公所也表示，清潔隊每日前往果菜市場內外進行環境清消，範圍包括市場外圍環境，此外，進出車輛也會一併消毒。

張麗善表示，縣府本月7日造冊呈報農委會，建請將西螺果菜市場、斗南魚市場、雲林肉品市場等攤商、承銷人、工作人員等高風險族群列入優先施打疫苗對象，並對南來北往的車輛進行消毒。

張麗善說，北農停市影響相當大，她建議農委會應縝密規畫，將場內人員分流至板橋、三重市場因應，將風險降到最低，同時能維持民生維生系統運作，且應同時規畫電子拍賣、建立冷鏈設施等。

二崙地區葉菜等蔬果大部分都運銷台北果菜市場，二崙鄉農會表示今天仍正常出貨，但會視疫情狀況及中央流行指揮中心防疫政策調整。

二崙農會供銷部主任葉錦惠說，疫情爆發後，就已要負責蔬菜供銷的工作人員加強個人防疫措施，其中至少有10多名員工每天須往返北農與雲林產地，他們身處感染高風險，也望能被政府列入優先施打疫苗對象。

西螺鎮公所清潔隊針對進出果菜市場的車輛一併消毒。圖／西螺鎮公所提供
西螺鎮公所清潔隊針對進出果菜市場的車輛一併消毒。圖／西螺鎮公所提供
西螺鎮公所清潔隊每日前往果菜市場內外進行環境清消。圖／西螺鎮公所提供
西螺鎮公所清潔隊每日前往果菜市場內外進行環境清消。圖／西螺鎮公所提供

北農 張麗善 衛生局

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