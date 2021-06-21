快訊

「違規幫關係企業打疫苗」 北市府將開罰禾馨30至200萬

因應北農疫情 雲縣府啟動西螺果菜市場快篩站

中央社 / 雲林縣21日電

北農產公司新冠肺炎群聚案已45人確診，交易量佔全國1/3的西螺果菜市場防疫備受關注，雲林縣政府明天將在雲林基督教醫院設立快篩站，為相關從業人員進行篩檢，防堵疫情

雲林縣長張麗善今天下午召開線上記者會時提到，台北農產公司新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）群聚感染已有45人確診，交易量佔全國1/3的西螺果菜市場防疫備受關注，因此明天下午2時雲林基督教醫院設置快篩站，希望西螺果菜市場相關從事人員都能前往篩檢。

西螺果菜市場表示，國內疫情升溫後，市場已加強防疫，包括加強進出人員管制，所有人員進入要量測體溫、強制戴口罩等，西螺鎮公所每天在市場交易結束後都會進行消毒，落實防疫。

同時也有供貨到北農的雲林縣二崙鄉農會每天逾10名員工往返台北農產公司與雲林產地，在新冠肺炎疫情爆發時即要求負責蔬菜供銷工作人員加強個人防疫措施。

二崙鄉農會供銷部主任葉錦惠接受媒體訪問時指出，二崙地區短期葉菜等蔬果大部分都運銷台北農產公司，近期因連續大雨，農民已損失慘重，若停止供貨恐怕會加劇衝擊農民生計，今天仍正常供貨，但會視疫情及中央流行指揮中心防疫政策調整。

新冠肺炎 北農 疫情 張麗善

延伸閱讀

北農群聚有21例住新北 副市長：都即時接獲台北通報

北農群聚致休市？ 侯友宜：新北明全面篩檢才能進入

北農、新北果菜同步 6月24日起快篩陰性證明始得入場拍賣

林右昌批柯文哲「甩鍋」基隆 稱「聽到柯的話真的很不爽」

相關新聞

嘉市鄰長造冊優先接種 近500人明與75歲長輩同場打疫苗

嘉義市政府昨天開放75歲以上長輩接種AZ疫苗，共4600劑截至昨晚已3344人預約、且昨首日打1485人，人潮仍不受「緩...

雲嘉南都+0 籲高齡長者打疫苗

雲嘉南昨天都零確診，台南市長黃偉哲昨宣布從4月12日起至5月9日已施打AZ疫苗者，後天起可接種第2劑AZ，他表示「防疫尚...

路基掏空、落石擋路 嘉縣受暴雨影響山區多處幹道中斷

受西南氣流影響，今天嘉義縣出現短延時強降雨，山區多處落石及坍方，竹崎鄉166縣道65公里處，金獅村芉蓁坑聚落連外道路，下...

影／台南官田芒果老市集地主憂群聚遭罰禁攤進駐 各界關切

台南市官田區渡子頭芒果市集土地私有、但每年芒果產季聚集南來北往攤商，市政府與農會也在此舉辦忙官田芒果節；不料今年因疫情影...

防堵市場群聚感染 雲縣府明到西螺快篩相關人員

雲林縣政府統計，西螺果菜市場運送到台北農產公司的蔬果約40%，因應北農群聚感染，縣長張麗善表示明天下午2點在雲林基督教醫...

「快餓死了！」 嘉市美甲美睫等防疫禁營業 業者籲開放

嘉義市美甲、美睫等業者今天向市議員鄭光宏陳情，指市府防疫超前部署限制業者營業，但目前全國各縣市政府已開放美甲美睫業，嘉義...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。