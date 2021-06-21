因應北農疫情 雲縣府啟動西螺果菜市場快篩站

台北農產公司新冠肺炎群聚案已45人確診，交易量佔全國1/3的西螺果菜市場防疫備受關注，雲林縣政府明天將在雲林基督教醫院設立快篩站，為相關從業人員進行篩檢，防堵疫情。

雲林縣長張麗善今天下午召開線上記者會時提到，台北農產公司新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）群聚感染已有45人確診，交易量佔全國1/3的西螺果菜市場防疫備受關注，因此明天下午2時雲林基督教醫院設置快篩站，希望西螺果菜市場相關從事人員都能前往篩檢。

西螺果菜市場表示，國內疫情升溫後，市場已加強防疫，包括加強進出人員管制，所有人員進入要量測體溫、強制戴口罩等，西螺鎮公所每天在市場交易結束後都會進行消毒，落實防疫。

同時也有供貨到北農的雲林縣二崙鄉農會每天逾10名員工往返台北農產公司與雲林產地，在新冠肺炎疫情爆發時即要求負責蔬菜供銷工作人員加強個人防疫措施。

二崙鄉農會供銷部主任葉錦惠接受媒體訪問時指出，二崙地區短期葉菜等蔬果大部分都運銷台北農產公司，近期因連續大雨，農民已損失慘重，若停止供貨恐怕會加劇衝擊農民生計，今天仍正常供貨，但會視疫情及中央流行指揮中心防疫政策調整。