嘉義縣75歲以上開打AZ疫苗 翁章梁籲趕快接種
嘉義縣75歲以上長輩今天起施打AZ疫苗，縣長翁章梁表示，施打疫苗不良反應個案，中央正釐清中，民眾勿過度恐慌，只要身體狀況許可，一定要趕快接種，才能提高防護力。
嘉義縣政府表示，嘉義縣第一批分配疫苗1萬9000劑，截至20日已施打1萬5441劑，第二批疫苗1萬2300劑，已施打4435劑，目前擴大接種年齡下修至75歲以上，疫苗接種站今天在中埔國中；22日大林國小、民雄國中、水上國小、竹崎高中；23日新港國中及24日朴子國中等地開打。
翁章梁表示，美國捐贈的250萬劑莫德納疫苗應該很快就會配發下來，是否下降至第7類人員及孕婦施打，嘉義縣會依照中央的指引排定接種順序。
針對媒體報導不良反應事件引發的反打潮，翁章梁說，疫苗很珍貴，如果疫苗有剩，接種年齡會視實際數量下修，不良反應個案中央正在釐清中，民眾不用過度恐慌，只要身體狀況許可，一定要趕快打。
另外，有鑑於施打疫苗發生多起不良反應事件，翁章梁今天在防疫直播中，邀請嘉義長庚醫院副院長蕭政廷談論疫苗施打後副作用及處置。
蕭政廷指出，目前AZ、莫德納和輝瑞疫苗都具有一定的防護力，且是安全的，可以降低長輩罹病的重症及死亡率，國內長者因疑似打疫苗猝死9起司法解剖相驗結果，初步判定與心血管疾病和慢性病史有關，目前並沒有證據顯示與疫苗有直接相關。
蕭政廷表示，根據嘉義縣消防局提供資料，長者因高齡、三高及慢性疾病史，108年至109年平均每個月就有42人到院前無生命跡象救護案例，因此，如果有慢性疾病的長輩近期病況控制較不穩定者，暫時先不要打疫苗。
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