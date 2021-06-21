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白河蓮子運銷不及 賴惠員揪企業認購幫助農民

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
白河蓮子運銷不及，立委賴惠員揪企業認購幫助農民。圖／賴惠員服務處提供
白河蓮子運銷不及，立委賴惠員揪企業認購幫助農民。圖／賴惠員服務處提供

台南白河蓮子正值採收季節，今年因疫情低溫配送遞延影響銷售，蓮農傷神不已。立法委員賴惠員今天啟動行動服務車，以產地直送認購500今的雲林友霖生技醫藥公司，幫助在地農民

賴惠員說，因疫情全國三級警戒減少移動外出，白河原是觀光勝地，卻因遊客不來、貨運塞車原因導致蓮子配銷出現困難，她向農委會反應後，農委會承諾盤點國內貨運量能，偕同農業局幫助在地農民運銷農產，讓運銷機制回歸正常，並積極牽線企業認購白河蓮子。

她表示，感謝友霖生技醫藥公司率先響應，認購白河蓮子500斤，嘉惠在地農民，特別的是，在地小農若再請貨運配送恐會不敷成本，因此出動自家行動服務車從台南白河配送蓮子到雲林虎尾，將最新鮮的蓮子送到消費者口中。

6月上旬至7月中旬為蓮子盛產期，賴惠員也呼籲全國各地消費者多多採買台南當季農產品，新鮮蓮子口感佳，是夏日養生聖品，除品嘗蓮子美味，也能幫助到辛苦農民。

白河蓮子運銷不及，立委賴惠員（左）揪企業認購幫助農民。圖／賴惠員服務處提供
白河蓮子運銷不及，立委賴惠員（左）揪企業認購幫助農民。圖／賴惠員服務處提供
白河蓮子運銷不及，立委賴惠員（左二）揪企業認購幫助農民。圖／賴惠員服務處提供
白河蓮子運銷不及，立委賴惠員（左二）揪企業認購幫助農民。圖／賴惠員服務處提供

白河 農民 賴惠員

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