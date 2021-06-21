黃偉哲與市府員工響應慈濟吃素7天 力拚28日疫情解封

台南市長黃偉哲響應慈濟基金會推動的「誠心祈願拼解封，茹素齋戒解災疫」活動，與市政府1400名員工，從今天起一連7天中午吃素，希望聚集善念，力拼7天後的6月28日疫情解封。

慈濟推動吃素解災疫，認為吃素不僅有益健康，不殺生也能匯聚善念，共解災厄，慈濟台南分會師兄、也是台南市豐成建設公司老闆王智民，特別捐贈一連7天的素食便當給市府，市府共有1400名的員工報名響應。

黃偉哲表示，感謝慈濟的這項活動，全國疫情目前正持續減緩中，距離6月28日全國解封還剩最後1哩路，希望全體市民持續落實正確的防疫措施，勤洗手、戴口罩不群聚，全民齊心共濟，消弭災疫，「誠心祈願拼解封」，讓大家誠心祈願拼6月28日解除三級警戒，疫情能早日平息，生機再復原。

王智民表示，希望在離6月28日三級警戒解除前的這7天裡可以藉由吃素共聚眾人的善念免除災疫，最新的醫學報導指出茹素的人確診新冠肺炎致死率會比一個未茹素的人低，希望民眾在這個疫情嚴峻的當下可以一起來茹素，不只為台灣匯聚善念更是為了個人的身體健康。