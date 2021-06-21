台南永康中華路人禍淹水 22戶先發1.5萬慰問金

昨天凌晨強降雨導致永康區中華路154巷淹水，台南市長黃偉哲關心淹水賠償事宜，今天指示水利局替受災民眾向承包商爭取賠償。上午當地淹水的22戶，每戶收到1萬5000元慰問金。

上午11時由水利局長韓榮華、永康區長陳勝楠，當地成功里里長曾文俊、以及市議員林燕祝、林阳乙服務處人員，前往中華路154巷現場逐戶發放慰問金，共發放22戶，每戶慰問金新台幣1萬5000元；另外，淹水財損部分由永康區公所協助彙整，由承包商負責理賠。

黃偉哲也指示水利局、永康區公所及相關單位儘速打通中華一路舊排水箱涵恢復排水斷面，並強化社區圍堵及增加抽水能量，並持續關心淹水賠償事宜，主動積極替受災民眾爭取賠償。

上午台南地區雨勢一陣一陣，但中華路154巷已經沒有再淹水，對於昨天水深及膝，當地居民半夜起床清理積水，都感到措手不及。

對於中華路154巷附近昨天凌晨雨後出現嚴重淹水，水利局指出，經調查發現為附近排水工程施工導致雨水宣洩不及，承包商已於昨天下午6時打通中華一路舊排水箱涵，並恢復排水斷面。

水利局指出，雖然排水斷面已恢復，為因應這幾天鋒面可能帶來大量雨水，也同步完成佈設太空包、砂包及L型防水擋板，加強社區圍堵。中華一路共布設4台大型移動式抽水機，及4台一般抽水機組，派員24小時現場待命，視降雨情形進行緊急應變處置。