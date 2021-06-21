疫苗打氣略降 雲縣今午起開放75歲以上長者打疫苗

雲林縣政府今天同步在縣內20鄉鎮市22處COVID-19疫苗快打站展開第2波施打作業，以80歲以上長者優先，不過受下雨及長者擔憂打疫苗有不良反應影響，今天各站實際施打情況明顯比上周少一些，初估比率下降至3成左右，縣府下午1時起開放75歲以上長者也可到站打疫苗。

此次施打作業原訂開放80歲以上長者接種，事前基層村里長初步調查意願，整體有6成5民眾表示願意打疫苗，今天可能受到下大雨影響，長者出門意願低，快打站現場的施打人潮較上周略有下滑。

斗六快打站設在雲林國中活動中心，出入口雖可見到不少子女帶著長輩到站打疫苗，不過工作人員坦言，整體施打人數明顯比上周少。

工作人員說，上周開打後不到2小時，就打了200多人，今天只有80多人，可能原因除了今天雨下太大，新聞報導有長者打疫苗後有嚴重不良反應，造成部分長者及子女保持觀望態度，也有長者詢問是否可以打莫德納疫苗。

林內鄉長張維崢說，今天林內快打站的施打率與上周差不多，仍有7、8成長者在子女陪同下到站打疫苗。

縣長張麗善今天上午起至各快打站關心疫苗施打狀況，其中崙背快打站首創疫苗得來速，長輩不必下車，在車上就能完成報到、問診及打疫苗程序，相當方便又安全。

由於施打率稍有影響，張麗善也宣布下午1時起開放75歲以上長者打疫苗，符合資格者請帶身分證、健保卡前往指定快打站施打。