雲林施打率只2成緊急下修75歲 已打的阿公阿嬤：免驚啦

雲林縣今天開始施打第二波80歲以上長者，因下大雨及疑為AZ猝死的報導效應，今天上午施打率不到兩成，雲林縣府研商後，緊急把施打年齡緊急下修為75歲，過鄰里長加速通知，預估下午施打率會增加，幾位注射完在休息區的80多歲阿公和阿嬤都說，「嘜驚啦，不打才會驚！」。

雲林縣今天上午籠罩在大雨中，各鄉鎮疫苗施打站顯得冷清，雨小時，只見零星長者被家人載往施打，以人口數較多的虎尾鎮，預估80以上造冊要打的1321人，整個上午也約只有200人來打，施打率不到兩成，其餘鄉鎮情況也不好，最多只在兩成上下。

虎尾施打站人員表示，因大雨加上媒體報導AZ的猝死新聞，加上莫德納又進來，使許多人觀望，大家都認為慢一點再打，所以今天不像上一波那麼踴躍，差很大。

為提高施打率，雲林縣長張麗善緊急召集相關主管會商，近午時決定緊急下修施打年齡到75歲，並馬上透過村里長廣播或通知，請75歲以上長者都可前往施打，因此，預期下午將可提高施打率。

上午，雨雖很大但偶而雨，可見零星長者在家人協助下前往施打，因人少整個候打區都沒人，老人家一到完成手續就可施打，都不用等候，且打完在休息區，還有多個醫護人員陪伴小心呵護，讓阿公和阿嬤感到窩心。

被問到打AZ會不會怕怕，82歲阿公說，不會啦，會出問題的多半是自己身體有些毛病的人，如果自己身體情況好好的「嘸注才會驚啦！」。86歲的阿嬤也說，嘜驚啦，打疫苗有保護才會安全。